“Este es el proyecto más grande que he afrontado en mi vida”, dice convencido Benjamín Doig sobre el inminente estreno de “My StoryLof”, su ópera prima para el cine, en la que el influencer, conocido como “Benjadoes”, hace de director, guionista y protagonista. El trujillano es honesto, admite que es todo un reto pasar de producir contenido para YouTube a ponerse al frente de su primera película; una apuesta que muchos consideran todo un atrevimiento.
“No quise ponerme a pensar mucho en ese análisis. La ejecución del proyecto nació del querer, de la pasión, y eso hizo que me ciña estrictamente a lo que debía de hacer en el rodaje y el estar pendiente de todo el proceso de la película. Es ahora, cuando las aguas ya están calmadas y todo ya está ejecutado, que recién vienen estos pensamientos de si habrá salido bien y en qué rollo me he metido”, dice Doig.
¿Cómo nació ese proyecto de dirigir tu primera película? Es un proyecto bastante personal, ha salido literalmente, suene cursi o no, de mi corazón, como una necesidad, como algo que se tiene que hacer. Había algo que tenía que contar, que debía sacar, nace de algo muy mío.
¿El proceso, para alguien que no tenía experiencia, cómo se estructuró? Ha sido bastante agotador y es que, por ser la película un proyecto bastante personal, me tocó escribir, dirigirlo y salir yo ahí. Uno de mis sueños siempre fue estar en la pantalla grande; entonces todo se alineó bien bonito para que eso sucediera. Creo que lo que me ha llevado a dirigir es el no saber muy bien cómo hacerlo, pero cuando ya estás allí solo debes asumirlo, ni modo, ya estás en el ruedo.
¿Cuánto te ha ayudado para hacer la película crear contenido, todo lo que has hecho en los últimos años? Bastante, todo lo que sé hasta ahora, todo eso es en base a mi experiencia, a lo que he compartido, a la gente que he conocido y aprendí de ellos. Estoy bastante orgulloso porque puedo ver hacia atrás todo el proceso que he tenido desde mis primeros vídeos y darme cuenta cómo he ido evolucionando. De alguna forma los amigos que he conocido, las personas con las que he trabajado me han apadrinado bastante en este oficio.
¿Y en esa experiencia también se incluyen los excesos que te señalan en redes? Sí, totalmente, y no es que yo me arrepienta de eso, todo fue parte del proceso de crecimiento que vivía, hoy considero que estoy en otra etapa y veo esas situaciones en el pasado, además sé el tipo de persona que soy. Aún se comenta que supuestamente agredí a un gato, por favor, yo me he criado con animales, yo hice una broma y arroje una media diciendo que era un gato. Eso se hizo viral y me atacaron, nunca hubo una mala intención, y menos un animal.
¿Estás preparado para la crítica? No sé realmente a lo que me estoy enfrentando, he escuchado algunas cosas de cómo se desempeña la crítica, pero realmente lo voy a saber cuando se estrene la película. Solamente sé que es un proceso que tiene que pasar y tampoco me voy a tirar al piso si no existen buenas opiniones. Por ahí ando intentando estar preparado, pero repito, es mi primera vez no sé a lo que me enfrento.
¿Lo que sí debes estar consciente es cuánto has logrado en el medio audiovisual? Muy pocas veces me pongo a pensar, pero cuando lo hago me siento bastante orgulloso de mí, porque, normalmente, siempre me martirizo. Ahora empiezo a mirar hacia atrás desde el lugar en el que ya ejecuté, ya hice lo que debía hacer, y el resultado es contundente: tengo que respetarme.