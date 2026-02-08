Beret regresa a nuestro país el próximo 21 de mayo en Costa 21, pero en esta oportunidad hará un concierto en solitario en el marco de su gira latinoamericana “Lo Bello y lo Roto Tour 2026” que incluye además Miami, Bogotá, Quito, Buenos Aires Rosario y Córdoba.

El artista nacido en Sevilla, quien es conocido por sus hits “Lo siento”, “Vuelve”, “Cóseme “ y “Ojalá“; entre otros, cuenta actualmente con más de 6 millones de oyentes mensuales en Spotify y un catálogo que supera los 3,000 millones de reproducciones ubicándose en un lugar privilegiado dentro de la industria musical.

Cabe mencionar que Beret lanzó hace poco su tercer álbum “Lo bello y lo roto” que contiene 13 canciones entre las cuales hay colaboraciones con Domelipa, Diegote, Mr.Rain, Morodo y SFDK.

Music Maker Entertainment productora del concierto de Beret anunció que los boletos están disponibles en Teleticket.

PRECIOS:

Campo A: s/194