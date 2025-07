Con casi tres décadas de carrera que lo han convertido en un referente del rock en español, para Beto Cuevas, exvocalista de la banda chilena “La Ley”, seguir conquistando escenarios es un privilegio que agradece y le permite estar aún presente en la industria.

“Pienso que la vigencia en el oficio tiene una relación directa con la constancia, con siempre estar trabajando. Y si en un momento entras como en una suerte de limbo o de vacío, a lo mejor lo que necesitas es vivir y no necesariamente estar constantemente trabajando como una máquina sin parar, somos seres humanos”, dice el cantautor que el viernes 22 de agosto estará en el Palacio Metropolitano de Bellas Artes “Mario Vargas Llosa” en Arequipa y el sábado 23 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición.

Muchos piensan que la vigencia es producto de la buena suerte. Estoy convencido de que un buen artista, un buen músico, es la cantidad de ensayos que tiene. y pienso que es lo mismo para un escritor, para un pintor. Uno tiene que intentar pintar, escribir, hacerlo constantemente, tendrás días mejores que otros, pero al final de cuentas, el cuerpo de trabajo que uno genera con esa constancia es lo que te da justamente esa base y prestigio que te permite atravesar el tiempo.

¿Cómo ves que ahora los nuevos talentos lancen canciones cada mes para asegurar su permanencia? Creo que es una elección artística. Yo anoche escribí una canción nueva, sale así porque es parte del destino y uno se demora un poquito más porque las reescribe y embellece. Una persona que hace una canción todos los días, claramente no puede hacer en una semana el mejor disco de su vida. Habrá algunas ideas que sean buenas y que valgan la pena y otras que serán desechables. Por cierto, yo tengo la costumbre de todos los días sentarme por lo menos tres horas a guitarrear, a ver qué es lo que sale y siempre sale algo.

Una cosa es la creación y otra la exigencia de la industria a lanzar temas sin límite. Yo no soy parte de ese mundo. La gente que me sigue y escucha mi música, sabe que tiene que esperar un tiempito hasta que yo pueda armar un disco. Pienso que esa exigencia hace que la música se convierta en algo desechable como sería una bebida en lata, que botas apenas la consumes.

Es una tendencia ese tipo de difusión de la música que no permite el tiempo necesario de exposición. Ahora escuchas una canción que tiene millones de likes, pero después, la semana próxima ya no existe. También ves ese fenómeno con las carreras de algunos artistas de esta nueva generación, que hoy pueden tener millones de seguidores, pero el año próximo ya no se hablará de ellos. Son carreras muy efímeras, duran muy poquito, sin ponerme crítico y apuntar el dedo a nadie en particular, prefiero ir un poquito más lento pero tener una carrera más longeva para poder hacer lo que estoy haciendo ahora.

Sé que estás escribiendo cuentos y tienes varios listos para publicar, definitivamente el arte en toda sus formas ennoblece. Tengo 39 cuentos que podrían verse plasmados en un libro, es algo que me entusiasma. Es verdad lo que dices, la música, la literatura, las artes en general, son positivas para el desarrollo de los seres humanos. Hay muchos factores que generan que los jóvenes de repente tomen caminos incorrectos en la vida, que los terminan llevando a un lugar en el que no quieren estar. También en las redes sociales es como una constante ver de lo que se cree es el éxito en la vida.

Un concepto totalmente errado. Pareciera, dependiendo del algoritmo que tú manejes, para los jóvenes el éxito es tener un Lamborghini, un yate, tener mucho dinero, cadenas de oro y no se dan cuenta de que en realidad el éxito es la paz interna, es la felicidad, es el poder hacer lo que tú haces en paz y sin agredir a nadie y escarbar dentro de tus posibilidades creativas. Creo que para mí eso es el éxito. No se trata de acumular bienes, se trata justamente de viajar más ligero.

Para tus shows en Lima y Arequipa nos traes una propuesta especial. Es un concepto acústico, lo que te puedo decir es que cada show es distinto, no hay realmente un set list que sea el mismo que se repite en toda la gira, y creo que eso es lindo. Hay un repertorio que va variando y que está hecho a la medida para cada ciudad y cada país que visite.