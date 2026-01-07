Beto Ortiz defendió su desempeño en “El Valor de la Verdad” en una reciente entrevista y afirmó que dicho programa fue el que tuvo mayor rating en Panamericana Televisión.

En declaraciones para “Ouke”, el periodista resaltó que su espacio fue el más exitoso de Panamericana Televisión en 2025, aunque admitió que semanas después se registró una leve variación en las cifras de audiencia.

“ Yo me fui feliz porque fue el programa más exitoso del canal ”, manifestó Ortiz y confirmó que, en poco tiempo, iniciará su nuevo programa en Willax.

“Panamericana Televisión es un canal emblemático, el que diga que no es la catedral miente porque es más importante que América; lo que pasa es que ha pasado por unas temporadas nefastas”, añadió.

Asimismo, Beto Ortiz ofreció un análisis crítico sobre la situación financiera del canal, en el que detalló las principales dificultades económicas que enfrenta la empresa.

“ El canal nunca ha terminado de despegar porque ha estado rascando la olla. El único que pudo hacer una inyección de capital fue Chibolín ”, concluyó.

Además, Ortiz rechazó que su salida de Panamericana haya sido una decisión unilateral del canal y precisó que fue él quien optó por no renovar su contrato.