Beto Ortiz anunció que la edición de El Valor de la Verdad con Cristian Martínez Guadalupe sí será emitida este domingo 28 de septiembre. El primo de Jefferson Farfán decidió sentarse en el sillón rojo tras recuperar su libertad.

La confirmación se dio en el avance del programa de Magaly Medina, luego de que la parte acusadora enviara una notificación a Martínez Guadalupe prohibiéndole brindar declaraciones.

El documento advertía que, en caso de incumplimiento, sería denunciado por el presunto delito de desobediencia y resistencia a la autoridad.

Ortiz, sin embargo, aseguró que el programa irá al aire y expresó: “Ni la Foca Farfán, ni Sarita Colonia, van a impedir”.