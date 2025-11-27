La cantautora peruana Bettine Solf, radicada en Londres, presentó su nuevo single “NN”, una pieza que explora la identidad desde dos geografías y un punto de vista artístico que une raíces peruanas con una estética contemporánea del indie pop.

El tema mezcla un ritmo tradicional peruano con elementos modernos y una estructura bilingüe, reflejando la experiencia intercultural de la artista.

Grabación entre Perú y Reino Unido

“NN” fue grabado en Humanimal Music (Perú) y en Abbey Road Institute (Reino Unido), estudio de referencia donde Solf se formó en producción musical e ingeniería de sonido.

La canción fue coproducida por Christopher Farfán, Gunter Brenner y la propia artista, mezclada por Renzo Solano y masterizada por Rafo Arbulu.El sonido final combina percusiones marcadas, armonías superpuestas y un pulso energético que sostiene toda la composición.

Trayectoria y desarrollo artístico

Nacida en Perú, Bettine Solf Persivale es cantante, compositora, productora musical, ingeniera de sonido y actriz. Su trabajo transcurre entre la narrativa y la exploración sonora, integrando influencias de su formación en Abbey Road Institute y de su experiencia en composición para cine.

Su discografía previa —Soy Opuesta y Map the Gaps—, producida por Manuel Garrido-Lecca y Rafo Arbulu, definió un estilo emocional y experimental. Como parte de su trayectoria, participó en conciertos de The Cure y The Killers en Perú junto a Resplandor y Stereonoiz, y abrió el show de Julieta Venegas en Arequipa como solista.

Un video musical inspirado en el tránsito entre dos ciudades

El videoclip de “NN”, dirigido por el youtuber y cineasta inglés Joshua Morrison, fue filmado en el Tube de Londres. La propuesta busca representar el movimiento, los cambios y la experiencia de migrar, mostrando fragmentos del día a día en la capital británica.

Adelanto de su próximo álbum

“NN” ya está disponible en todas las plataformas digitales y será parte del próximo álbum de Bettine Solf, una producción conjunta entre artistas peruanos e ingleses, prevista para estrenarse a mediados de 2026.