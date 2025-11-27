“NN” combina ritmos peruanos e indie pop en una producción realizada entre Lima y Londres, y formará parte del nuevo álbum de Bettine Solf, grabado en parte en Abbey Road Institute.
“NN” combina ritmos peruanos e indie pop en una producción realizada entre Lima y Londres, y formará parte del nuevo álbum de Bettine Solf, grabado en parte en Abbey Road Institute.

La cantautora peruana Bettine Solf, radicada en Londres, presentó su nuevo single “NN”, una pieza que explora la identidad desde dos geografías y un punto de vista artístico que une raíces peruanas con una estética contemporánea del indie pop.

El tema mezcla un ritmo tradicional peruano con elementos modernos y una estructura bilingüe, reflejando la experiencia intercultural de la artista.

Grabación entre Perú y Reino Unido

“NN” fue grabado en Humanimal Music (Perú) y en Abbey Road Institute (Reino Unido), estudio de referencia donde Solf se formó en producción musical e ingeniería de sonido.

La canción fue coproducida por Christopher Farfán, Gunter Brenner y la propia artista, mezclada por Renzo Solano y masterizada por Rafo Arbulu.El sonido final combina percusiones marcadas, armonías superpuestas y un pulso energético que sostiene toda la composición.

Trayectoria y desarrollo artístico

Nacida en Perú, Bettine Solf Persivale es cantante, compositora, productora musical, ingeniera de sonido y actriz. Su trabajo transcurre entre la narrativa y la exploración sonora, integrando influencias de su formación en Abbey Road Institute y de su experiencia en composición para cine.

Su discografía previa —Soy Opuesta y Map the Gaps—, producida por Manuel Garrido-Lecca y Rafo Arbulu, definió un estilo emocional y experimental. Como parte de su trayectoria, participó en conciertos de The Cure y The Killers en Perú junto a Resplandor y Stereonoiz, y abrió el show de Julieta Venegas en Arequipa como solista.

Un video musical inspirado en el tránsito entre dos ciudades

El videoclip de “NN”, dirigido por el youtuber y cineasta inglés Joshua Morrison, fue filmado en el Tube de Londres. La propuesta busca representar el movimiento, los cambios y la experiencia de migrar, mostrando fragmentos del día a día en la capital británica.

Adelanto de su próximo álbum

“NN” ya está disponible en todas las plataformas digitales y será parte del próximo álbum de Bettine Solf, una producción conjunta entre artistas peruanos e ingleses, prevista para estrenarse a mediados de 2026.

