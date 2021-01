El actor Jorge Enrique Abello, recordado por su papel de ‘Don Armando Mendoza’ en “Yo soy Betty, la fea”, sorprendió a sus seguidores al contar que se contagió de COVID-19 y desde que hizo el anuncio no ha dejado de compartir en las redes sociales cómo enfrenta su lucha contra esta enfermedad.

Es así que a través de su cuenta oficial de Instagram, el actor de 52 años que charla constantemente con sus seguidores contó cómo ha afrontado el virus desde las cuatro paredes de su habitación, donde permaneció en cuarentena.

“Sientes que tu cuerpo está luchando contra algo muy poderoso. Yo nunca había sentido eso y me confrontó mucho. Esto que tengo ha matado a un millón de personas. Está cobrando vidas todos los días y no sé cómo vaya a evolucionar, me puede hacer mucho daño”, dijo Jorge Enrique Abello en un extenso video.

“Bajé 4 kilos porque sabía que mi cuerpo estaba combatiendo algo muy, muy fuerte, algo que yo jamás había sentido, al que me confrontaba con fuerzas que uno como ser humano apenas puede entender y manejar”, agregó.

Asimismo, el recordado ‘Don Armando’ aseguró que es una experiencia por la que no le gustaría volver a pasar. “Hubo un momento en que tenía muchas ojeras, estaba muy pálido y muy débil”, expresó a una de las fans con las que conversó durante su en vivo de Instagram.

“Lo primero que sentí fue un saborcito metálico en la saliva, ahí dije, ‘Dios mío, algo ha de estar pasando’. Sentí un sabor extraño que nunca había tenido”, contó el actor sobre los primeros síntomas que sintió de la COVID-19.

Después de intercambiar experiencias con algunos de sus seguidores que accedieron a charlar con él en el vivo, Jorge Enrique Abello recomendó a todos que se sigan cuidando para evitar contagiarse de coronavirus.

“El COVID-19 no es un chiste, pasa y pasa muy fuerte y es muy peligroso. Sentirlo en el cuerpo propio no es nada agradable, no permitas que te pase a ti como me pasó a mí”, sentenció el actor colombiano.

VIDEO RECOMENDADO

Ivana Yturbe contó que el esposo de su madre falleció por COVID-19 el año pasado

Ivana Yturbe contó el triste momento que pasó su madre