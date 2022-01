Tras anunciarse el regreso de ‘Habacilar’ a la televisión para este lunes 24 de enero, muchos usuarios en las redes sociales se movilizaron para pedir también el regreso del fenecido reality ‘Bienvenida la tarde’, programa que se emitía por Latina.

Esto luego de que el periodista Samuel Suárez comentó en su portal de espectáculos ‘Instarándula’ que canal 2 debería promover el regreso de ‘Bienvenida la tarde’.

“No imaginé que el comentario que hice ayer iba a traer tremendo revuelo en redes sociales, la gente ha recordado ‘Bienvenida la tarde’ con qué cariño”, expresó en sus historias de Instagram.

“Yo que las cabezas de Latina me preguntaría por qué la gente extraña tanto ‘_Bienvenida la tarde’ y no todos su realities como ‘Reto de campeones’... qué tiene de especial y si valdría la pena volver a traerlo a las pantallas”, agregó el periodista de espectáculos.

Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’ se apuntan con todo para un posible regreso del programa a la pantalla chica.

Exintegrantes de ‘Bienvenida la tarde’ se pronuncian

Ante el furor que se produjo en las redes sociales, algunos exintegrantes del recordado reality se comunicaron con Samuel Suárez para mostrar sus opiniones sobre el posible regreso del programa conducido por Laura Huarcayo.

“Yo me apunto con el Pelotón!!! Yo era tan floja para el deporte y burra para las preguntas, pero para el drama y sacar mi angustia en tele y llorar o pelearme, yo misma era”, comentó Xoana González.

Por su parte, Carolain Cawen también se pronunció y aseguró que se puso muy triste con el fin del reality juvenil. “Jamás me imaginé que terminaría en tele. Me acuerdo cuando me llamaron para ‘Bienvenida la tarde’ no dormí dos días y cuando llegó a su fin lloré tantooo. Siempre seré Pelotón”, escribió la popular ‘Churro crudo’.

Finalmente, la exchica reality Katty García pidió que si regresa el programa, se haga con los integrantes de la primera temporada.

“Aquí me hago presente. ‘Bienvenida la tarde’ pero los que iniciamos jaja, para mí, la mejor temporada”, escribió en sus historias de Instagram.

MIRA AQUÍ: Regístrate gratis AQUÍ en nuestro boletín CORREO HOY y recibe las noticias que te interesan en tu correo electrónico

VIDEO RECOMENDADO

Recuerda el pasado de Peter Fajardo en “Habacilar”