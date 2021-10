La cantante estadounidense Billie Eilish será cabeza de cartel en la edición de 2022 del festival de música de Glastonbury, que tuvo que cancelar por la pandemia sus dos últimas ediciones, anunció este lunes la organización.

Antes de la confirmación oficial del anuncio, la estrella de pop norteamericana insinuó la noticia en su página de Instagram, donde posó con una sudadera de Glastonbury, acompañada del año “2022″.

Emily Eavis, organizadora del evento, corroboró posteriormente la participación de Eilish, de 20 años, de quien dijo que será “la cabeza de cartel más joven de la historia” del popular festival. “Para nosotros es la manera perfecta de regresar (tras las previas cancelaciones por la pandemia de coronavirus) y tenemos muchas ganas”, apuntó Eavis.

La cantante estadounidense será también la primera cabeza de cartel femenina desde 2016, aunque se había previsto que Taylor Swift lo fuese en 2020, antes de que la pandemia forzara el final de la temporada de verano.

La edición de Glastonbury también fue cancelada este año, aunque los organizadores llevaron a cabo un evento virtual con artistas como Coldplay, Wolf Alice y Jorja Smith. La actuación que dio Eilish en Glastonbury en 2019, vestida de Stella McCartney, fue muy elogiada por la crítica.

La joven artista ha ganado múltiples premios Brit y Grammy por su álbum debut, “When We All Fall Asleep Where Do We Go” y recientemente llegó a lo más alto de las listas de éxitos con el segundo trabajo, “Happier Than Ever”.

La cantante estuvo en Londres la pasada semana para el estreno de la nueva entrega de la saga de James Bond, No Time To Die, cuyo tema principal escribió.

