La tarde del sábado 10 de setiembre se realizó la tan soñada boda de Ethel Pozo, quien contrajo nupcias con su pareja, el productor Julián Alexander. La pareja se casó por lo civil en Lima y su elegante boda tuvo muchos invitados.

Por ello, conversamos con Pepe Torrejón, fashion stylist y docente del CEAM, para que analice cada uno de los looks de los famosos que fueron invitados al matrimonio de la conductora de América hoy.

La novia Ethel Pozo:

El vestido de la novia Ethel Pozo es muy INSTAGRAMEABLE, es todo lo que se ve en Instagram, básicamente: manguita, bobito. De ese modelo he visto 70 copias, no es nada del otro mundo, no hay una propuesta, es básicamente lo que se ve en redes, es un vestido de Pinterest, es para que la foto salga bonita, más allá de que te quede o no te quede.

La madre de la novia, Gisela Valcárcel:

A ver, Gisela siempre SIEMPRE va apostar por el combo glamour antiguo: brillos. Pero el detalle aquí es que hay que saber manejar los brillos. Súmale el diseño. Si bien es un diseño clásico, la combinación de textura no la favorece en absoluto.

Christian Domínguez y Pamela Franco:

Lo que se ve de Christian es un traje clásico. Creo que pudo haber elegido mejor el color, de hecho, es azul ya está muy opaco y creo que está un poco pasado de moda, honestamente, porque ya esa tonalidad de azul hace que la persona se vea un poco mayor y se ve desgastado. Puede que el traje no sea así pero la tonalidad no le favorece.

Sin embargo, el outfit está bueno, está correctamente vestido para la ocasión porque él tiene camisa, corbata y el traje pero yo creo que le hubiese cambiado el color de la corbata porque no resalta y aparte para hacer un match con Pamela, él debió haberse puesto el color del vestido de Pamela en la corbata.

Pamela me sorprende porque tiene un buen makeup, está bien el peinado, increíble los aretes que están bien combinados con el vestido. Creo que el escote es demasiado pronunciado, debió haber sido algo menos escotada, ese es el único detalle, pero el modelo adecuado, lindo, el color rojo le va perfecto.

Janet Barboza

Lamentablemente no va. Ese color a Janet la hace ver más gris. Por algún motivo no combina con el color de cabello, ni de su piel. El vestido la aseñora mucho y creo que ella pudo haber hecho una mejor combinación. Los accesorios no están, no resaltan, creo que debió haber sido otro peinado porque parece que estaba apurada. No hay una buena unidad en todo lo que se ha puesto, no funciona.

Brunella Horna y Richard Acuña

Brunella está bien, correcta entre el cabello, el color de su vestido. El diseño no sé si se lo habrá mandado a hacer, pero el diseño está lindo. Ese es un escote lindo, adecuado en comparación a Pamela Franco.

Honestamente, Brunella sabe vestirse y Richard estaba igual de elegante. Él combinó su corbata con la gama del color de vestido de Brunella por los colores pasteles.

Kelly Acuña y su esposo

Kelly Acuña normal con su maquillaje, nada del otro mundo, de hecho la piel ya se ve brillosa, el maquillaje le pudo haber favorecido más. El peinado nada del otro mundo, no entiendo el peinado de lamida de vaca o vincha, pudo haber jugado mejor y ella se ve que puede costearlo. El detalle de las flores en su vestido se ve interesante, combina con la corbata de su esposo.

El productor Armando y Edson Dávila ‘Giselo’:

El productor Armando todo mal, los cuadros están de vuelta pero el entalle está muy mal hecho, aparte el tema de usar camisa sin corbata implica que tienes que llevar un pañuelo y el pañuelo tiene que hacer contraste porque es el equivalente a la corbata, o sea tiene que tener un color bien llamativo y elegante.

Giselo se salvó por el pañuelito que igual pasa por agua tibia porque es blanco, un poco raro. Por su tono de piel, él debió haber usado un pañuelo que le resalte más.

Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi:

Natalie y Yaco bien. Los cuadros están de vuelta pero igual tienes que llevar un complemento. La camisa cerrada y el detalle que se le ve muy bien, combina muy bien con Natalie que tiene un vestido precioso. Ella sabe vestirse, ella entiende que si su vestido tiene detalles en el pecho, no lleva el cabello voluminoso. Ella está súper bien, va con sus facciones.

Gachi y Bruno Ascenzo:

Gachi tiene buen color de maquillaje, no parece Gachi, se le ve bien igual que Bruno, aunque Bruno yo creo que pudo haber elegido otro traje porque el novio va de negro. Entonces, Bruno pudo haber elegido otra corbata. Los lentecitos, todo bien con el style.

Yahaira Plasencia:

El peinado es correcto aunque en combinación con lo que parece ser una casaca, la avejenta un poco.

André Silva:

André Silva, bien. Entalle correcto y muy bien combinado.

Michelle Alexander:

Michelle Alexander va perfecta con el look, aunque es conocido que en un matrimonio ninguna invitada debe usar blanco. Es como una regla tácita pero nadie usa blanco para no opacar a la novia.

Valeria Piazza:

El gris definitivamente no es su color. Ni el gris, ni los plateados, pero el diseño se ve interesante.