Brando Gallesi atraviesa un momento complicado. Días atrás, difundió un video en su cuenta oficial de TikTok en el que solicitó apoyo económico a sus seguidores, compartiendo incluso el código QR de su cuenta bancaria con el objetivo de recibir ayuda financiera.
“Yo no quiero venderles nada a ustedes. Si me quieren apoyar está bien. Bienvenido sea. Todo será bien recibido, así que les dejo mi QR. Es la primera vez en mi vida que hago algo así, pero es lo que toca, se acepta y también se agradece con toda la humildad y sencillez del mundo”, sostuvo el actor.
Gallesi, de 23 años, señaló que decidió atender algunos comentarios de sus seguidores que le pedían su número de cuenta bancaria para poder brindarle apoyo económico.
“Honestamente, no estoy pidiendo mucho ni nada por el estilo. Cada sol cuenta para mí, para darnos de comer para mí y para mi gorda (perro). También cubrir todas sus necesidades. Así que lo que ustedes deseen ofrecerme desde su corazón, será bien recibido. Se los agradezco desde ya”, agregó.
En esa línea, Brando afirmó que seguirá “entregando todo su talento” a sus seguidores a través de contenido como sketchs, parodias, reflexiones y otros videos en sus redes sociales.
“Agradezco todo el cariño que me están dando. Ya que la situación es un poco difícil. Estamos aquí remando día a día, intentando estar lo mejor posible en esta época de transición. Estoy seguro de que todo será retribuido de la mano de Dios”, sostuvo.
Además, Gallesi criticó a algunos influencers que, según dijo, utilizan sus plataformas “para quitarle dinero a su público para ofrecerles cosas sin valor”.
“Otros ofrecen productos o servicios que posiblemente sean buenos, pero igual la venta se genera dentro del consumidor directamente. O sea, a través de ustedes, en cambio yo prefiero venderles a las empresas y a ustedes darles toda mi información y talento gratis, solo para su disfrute”, refirió.
De igual forma, indicó que se encuentra en conversaciones con distintas empresas para retomar próximamente su carrera actoral, aunque precisó que dichas propuestas “tienen que estar alineadas a sus mensajes y formas”. “No voy a perder esa esencia”, manifestó.
“Yo ya estoy en ese proceso de venta a nivel empresarial, solo que toma más tiempo, son un poco largos los primeros pasos al hace negocios grandes ya que uno ahí es donde tiene que demostrar toda su paciencia”, enfatizó.