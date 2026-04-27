Un trabajador perdió la vida este domingo durante las labores de instalación del escenario para el concierto que la cantante Shakira ofrecerá en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. El hecho ocurrió a pocos días del evento programado para el 2 de mayo, el cual contempla una alta asistencia de público.

Las autoridades locales confirmaron el deceso mientras continúan los preparativos del espectáculo. De acuerdo con estimaciones oficiales, se prevé la presencia de más de un millón de personas en el lugar.

🚨💥Trabalhador morreu durante a montagem do palco para o show da Shakira, na Praia de Copacabana domingo. pic.twitter.com/3FIJJLj1KX — Diego mello (@hdiegorj) April 27, 2026

Detalles del accidente durante el montaje

La víctima fue identificada como un técnico de seguridad de 28 años que participaba en los trabajos de instalación. Según información proporcionada por la Policía Militar, el fallecimiento se produjo tras el colapso de una estructura del escenario.

Durante el incidente, el trabajador sufrió el aplastamiento de las extremidades inferiores mientras operaba un sistema de elevación. Sus compañeros lograron retirarlo del área antes de la llegada de los equipos de emergencia.

El joven recibió atención inicial en el lugar tras el accidente. Posteriormente fue trasladado a un centro de salud cercano para continuar con la asistencia médica.

Pese a los esfuerzos del personal médico, no logró sobrevivir debido a la gravedad de las lesiones. El caso generó preocupación entre quienes participaban en las labores de montaje.

Pronunciamiento de la empresa organizadora

La empresa Bonustrack, responsable de la organización del evento, emitió un comunicado tras lo ocurrido. En el documento expresó su respaldo a los involucrados en el incidente.

“Brindamos todo nuestro apoyo y solidaridad a la empresa responsable, a su equipo y a los familiares de la víctima”, indicaron.

Al mismo tiempo, la dirección del evento Todo Mondo No Rio emitió un comunicado para confirmar la noticia y expresar sus condolencias hacia los familiares de la víctima.

La Policía Civil de Río de Janeiro inició las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. El objetivo es determinar las causas del colapso de la estructura durante los trabajos.

Las autoridades también buscan establecer posibles responsabilidades en relación con las condiciones de seguridad. Las investigaciones se mantienen en desarrollo mientras continúan los preparativos del evento.