Brenda Carvalho anunció en sus redes sociales el fallecimiento de su padre, Tonny Carvalho. Conmovida por la noticia, la animadora infantil consiguió un vuelo a Brasil y partió junto a Julinho para despedirlo.

Carvalho compartió un emotivo mensaje en el que expresó el profundo dolor que atraviesa tras la pérdida de su padre, quien falleció este lunes 4 de mayo a los 73 años.

“ Fue una mañana terrorífica, dolorosa y luchada. Aún no consigo asimilar, porque en mi cabeza está mi última videollamada hablando, conversando de su estado de salud y a la vez riéndonos para no pensar ”, escribió.

En ese sentido, Brenda Carvalho recordó a su padre con sentidas palabras: “ Tal como él era, un Carvalho alegre, divertido, jovial y que no se entregaba fácil, ay Dios (...) con el corazón tan apretado, con un dolor interminable ”.

En medio de su duelo, la bailarina recibió numerosos mensajes de condolencias. Posteriormente, agradeció públicamente el gesto y compartió un video en el que se le ve embarcando rumbo a Brasil para despedir a su familiar.

“Estoy recibiendo sus mensajes por todos lados, los leo, pero estoy quebrada (...) me duele mucho”, agregó la animadora infantil.