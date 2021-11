Brenda Carvalho llegó como una de las favoritas a la final de “Reinas del show”; sin embargo, no pudo quedarse con la corona y ocupó el tercer lugar en la gala final, dejando a Isabel Acevedo como la campeona de la última temporada.

Tras su performance en la pista de “Reinas del show”, la bailarina brasileña aseguró que se sintió honrada de haber compartido escenario con grandes bailarinas, además aseguró que dio pelea hasta el final. “Yo también di duro, llegué a la final y estoy contenta”, precisó.

“Es un cierre de año bien bonito, me estoy yendo feliz, contenta. No importa tercer, segundo, primer puesto. Yo de verdad me sentí muy reina y muy bien tratada acá con la producción”, señaló y agregó que le gustaría volver, pero como jurado.

“A mí me gustaría venir con la corona. ¿Tú crees que yo voy a bailar ahorita de nuevo? no hay forma, ya me quité el gusto, ya es suficiente, ya basta”, expresó Brenda Carvalho.

Por otro lado, Brenda Carvalho aprovechó su conversación con la prensa para sugerir la creación de un concurso de baile profesional de alto nivel donde participantes como Isabel Acevedo y Gabriela Herrera puedan explotar su talento.

“Yo creo que debería haber un campeonato de bailarines profesionales. Ellos no tienen un espacio para seguir triunfando y ahorita ellas dos lograron, y yo las felicito con todo el cariño del mundo”, dijo Brenda.

VIDEO RECOMENDADO

Las presentaciones libres de Brenda Carvalho, Isabel Acevedo y Gabriela Herrera en la final de “Reinas del Show”

Las finalistas de "Reinas del Show" sorprendieron al jurado con las impresionantes puestas en escena.