Laura Spoya continúa hospitalizada en una clínica tras el accidente vehicular que sufrió la madrugada del miércoles 12 de febrero. El incidente ocurrió cuando el automóvil que manejaba perdió el control y se impactó contra un muro en la cuadra 10 de la avenida El Polo, en el distrito de Surco.

Horas después de conocerse la noticia, la familia de la ex Miss Perú difundió un comunicado en redes sociales en el que informó que se le venían practicando exámenes médicos para evaluar su estado de salud.

Más tarde, el programa digital “Sin más que decir”, conducido por María Pía Copello, se comunicó con Rullan, quien comentó sobre el accidente mientras se encontraba en México.

“ Estoy agitado realmente. Nunca quieres despertarte y voltear a ver tu teléfono y leer lo que estás leyendo, pero lo más importante es que ella está bien, que es lo único que nos importa. Está fuera de cualquier cosa y es lo más importante ”, expresó.

Consultado por el estado de salud de la conductora, Rullán optó por no brindar detalles: “ Es lo único que les puedo decir. Ella está bien ”.

Asimismo, señaló que debió aplazar compromisos laborales para comprar los pasajes y viajar al Perú lo antes posible.

En relación con las versiones que indican que Laura sería sometida a una operación, el empresario afirmó que no está autorizado a brindar información al respecto; no obstante, envió un mensaje a quienes siguen el caso.

“ No tengo permiso de hablar. Solo te voy a decir que está bien y que echen buenas vibras, que es lo único que necesitamos ahorita. Que le recen a quien le tengan que rezar. Gracias a todos los que se han preocupado por Laura ”, finalizó.

Laura Spoya fue hospitalizada tras sufrir accidente con su vehículo en Surco

La conductora y exMiss Perú Laura Spoya fue hospitalizada tras sufrir un accidente de tránsito en el distrito de Surco, en Lima.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:30 a.m. de este jueves 12 de febrero, cuando la también influencer se desplazaba por la avenida El Polo y terminó impactando su camioneta contra una pared, en el cruce con la avenida La Encalada.

Vehículo quedó seriamente afectado

De acuerdo con el reporte de los bomberos, la unidad sufrió daños considerables tras el fuerte impacto, lo que obligó la intervención inmediata del personal de auxilio.

Spoya fue trasladada de emergencia a una clínica local, donde viene siendo evaluada por especialistas para descartar lesiones de gravedad y permanecer en observación médica como medida preventiva.

Permanece bajo observación

Según información difundida por Exitosa Noticias, la familia de la conductora acudió al centro de salud para conocer su estado. Hasta el momento no se han brindado mayores detalles oficiales sobre su condición.

Laura Spoya es una de las figuras televisivas más activas en plataformas digitales y actualmente conduce el programa digital La Manada, junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe.