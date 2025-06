Cuando Brigitte Jouannet llegó a la primera lectura del texto del personaje que iba a encarnar en “Eres mi sangre”, no se sorprendió al ver su nombre en la primera página. -Me imagino que a todos los actores les ponen su nombre real para que identifiquen rápido sus guiones-, pensó. Pero, cual no sería su sorpresa al enterarse que su rol en la ficción también se iba a llamar igual que ella en la vida real: Brigitte. Es así que la talentosa actriz encarna en la telenovela a una joven que vive en una familia con muchos secretos y cuyos integrantes cargan cada uno su propia culpa.

Brigitte, por una serie de circunstancias, se convierte en autora de un asesinato. Cuando leí la escena no la podía imaginar, nunca he estado en una situación ni parecida. Estuvimos todo un día grabando, a mi personaje en ese momento todo se le va de las manos. Grabar esas escenas fue muy difícil.

¿Es fácil desprenderse del personaje luego de escenas tan intensas? Hay mucha gente que tiene esa capacidad de grabar sus escenas sin poner tantos elementos emocionales. Yo me involucro mucho, termino agotadísima, involucro un montón mi cuerpo porque lo he llevado a un alto nivel de tensión. Además, la escena de la muerte del falso Salvador, con todo y sus detalles, duró todo un día.

La vida de Brigitte, tras lo sucedido, ha cambiado totalmente. Y allí lo que se evidencia es que esta chica tenía muchos problemas y carencias, de cómo vincularse con los demás y con su familia.

Consideras que tu personaje te está dando la posibilidad de desarrollar toda tu capacidad como actriz y también te da mucha visibilidad. Eso sí, de todas maneras, empezando que se llama igual que yo. Al inicio tenía miedo de hacer un personaje que es totalmente diferente a mí, ella es una chica muy seductora, controladora, con características muy fuertes y me preguntaba cómo voy a hacer para sostenerla tanto tiempo. ¿Me van a creer?

El público te ha dado el respaldo, como al melodrama, un género que sigue vigente. La gente se ha sorprendido que se puede quedar pegado viendo una historia, cuando hay quienes dicen que la telenovela pasó de moda. He recibido un montón de comentarios muy bonitos sobre el trabajo de todo el equipo, la dirección, el guion, los actores, la fotografía. El público está muy contento porque dice que todos los días pasa algo en la novela.

Una historia en la que los malos son fruto de sus historias de vida. Eso es bonito, porque a esos personajes se les está dando mucha humanidad, nadie es malo porque quiere, todos son producto de algo. Los malos cargan unas historias detrás que nos vamos enterando.

Hablando de personajes, en una buena historia no necesariamente solo un protagónico te da la posibilidad de brillar. Definitivamente no hay personaje pequeño para un actor o actriz, todo lo que uno haga hay que afrontarlo con la mejor propuesta, nunca sabes si eso te va a llevar a algo. Asi sea una aparición en un comercial chiquito. te va sumando.

¿Aunque los actores no deben juzgar ni cuestionar a sus personajes, qué opinas de Brigitte de la ficción? Tengo mucha empatía por ella, siento que ha tenido un dolor muy fuerte en su corazón, por su crianza, por ser parte de una familia rota en la que nadie habla de sus sentimientos. Todo eso refleja cómo vive y creo que eso la hace muy sensible, pero pone otra cara para tapar sus inseguridades . Me gusta acompañarla en todos sus procesos de desborde.

¿Algo en común con tu personaje? En algún momento también he estado algo desbordadita y he pasado por etapas en las que mis emociones me controlaban. Creo que es una situación que le pasa a muchos, por eso, se sienten identificados con Brigitte.