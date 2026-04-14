La cantante estadounidense Britney Spears ingresó voluntariamente a un centro de rehabilitación como parte de un proceso de recuperación personal, cinco semanas después de haber sido detenida por conducir bajo los efectos del alcohol y otras sustancias.

Según informó la revista People, la artista tomó la decisión de acudir a un centro especializado tras un episodio que su propio equipo calificó como “completamente inexcusable”. La cantante ingresó el último domingo, de acuerdo con fuentes cercanas citadas por la publicación.

Detención ocurrió en marzo en California

El arresto de Britney Spears se produjo el 4 de marzo en el condado de Ventura, al sur de California, cuando agentes detectaron un comportamiento errático mientras conducía.

Tras ser sometida a pruebas para verificar su estado, la artista fue detenida y posteriormente liberada horas más tarde.

De acuerdo con el medio The Hollywood Reporter, Spears deberá comparecer ante un juez el 4 de mayo, como parte del proceso legal relacionado con el incidente.

Entorno cercano destaca intención de recuperación

Personas cercanas a la artista señalaron que el ingreso voluntario responde a la necesidad de priorizar su bienestar personal y asumir responsabilidades por lo ocurrido.

Un representante de la cantante indicó que Spears se mostró afectada y arrepentida por la situación, especialmente por el impacto que podría tener en sus hijos.

“Britney tomará las medidas necesarias y cumplirá con la ley, y esperamos que este sea el primer paso hacia el cambio que necesita desde hace mucho tiempo”, señaló el portavoz en un comunicado.

También se informó que sus familiares y personas cercanas trabajan en un plan para garantizar su bienestar durante este proceso.

Antecedentes y preocupaciones recientes

La artista logró poner fin en 2021 a la tutela legal ejercida por su padre, un proceso que marcó un punto importante en su vida personal y profesional.

En octubre de 2025, su exesposo Kevin Federline expresó públicamente su preocupación por el estado de la cantante en unas memorias, en las que señaló que era “hora de dar la voz de alarma” sobre su comportamiento.

Spears ya había ingresado brevemente en rehabilitación en 2007, tras protagonizar varios incidentes públicos. Un año después, en enero de 2008, fue hospitalizada en dos ocasiones en medio de una disputa legal por la custodia de sus hijos.

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