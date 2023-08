La modelo Brunella Horna llegó al Perú luego de pasar unas vacaciones con su esposo Richard Acuña, por lo que fue interceptada por las cámaras de “Amor y Fuego” para consultarle acerca de su avanzado embarazo.

Durante su llegada al aeropuerto Jorge Chávez, la primera reacción de la joven empresaria fue de bastante asombro e incluso hasta cuestionó al reportero por captarla con cara de pocos amigos. “Estoy sin maquillaje, los odio”, comenzó diciendo.

A pesar de las insistentes preguntas del reportero acerca sobre su embarazo y el género de su bebé; la influencer no quiso brindar mayor detalle y optó por quedarse callada.

“Ay qué odiosos son, me hubiera puesto lentes aunque sea (...) Me siento incómoda porque estoy sin maquillaje. Chau chicos, perdónenme, pero no puedo hablar”, agregó para las cámaras de Willax TV.

TE PUEDE INTERESAR