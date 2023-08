Brunella Horna regresó a América Hoy para oficializar su embarazo en TV y, sobre todo, para contar por qué se alejó de las cámaras.

“Juré no llorar más en televisión, me disculparán... el inicio fue muy complicado, incluso el peor episodio fue grabando en Pachacamac donde le escribo a Armando y le dije que no podía más porque mi embarazo estaba en riesgo, era o seguir trabajando o hacerle caso al doctor y descansar totalmente. Tuve un descanso absoluto e incluso me prohibieron ir hasta al baño, no podía”, expresó Brunella.

Luego continuó con: “yo estaba mal dos semanas, luego me recuperaba, salía (...) yo no tengo ninguna enfermedad, soy una chica joven, pero así me tocó”.

