Mientras BTS continúa con su segundo concierto en Lima, cientos de seguidores que no lograron ingresar al Estadio San Marcos permanecen en los exteriores para seguir el espectáculo desde fuera del recinto. La presentación se realiza este viernes 9 de octubre como parte de la gira mundial Arirang, que reúne a miles de ARMY en la capital peruana.

Las fotografías de esta noche muestran a fanáticos congregados en los alrededores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde buscan compartir la experiencia musical mientras los siete integrantes de la banda se presentan ante el público dentro del estadio.

Algunos seguidores que se quedaron fuera del recinto continúan disfrutando de la jornada desde las calles aledañas al estadio. Su presencia refleja cómo la expectativa por la visita del grupo surcoreano también se vive en los alrededores, mientras el espectáculo sigue en curso.

La presentación comenzó a las 8.00 p. m. de este viernes, mientras que el ingreso al estadio se habilitó desde las 4.00 p. m. y el acceso a las tribunas estaba previsto a partir de las 5.00 p. m.

Durante el concierto, BTS ha interpretado canciones como Hooligan, Animals, Fake Love, SWIM, Merry Go Round, 2.0, Not Today, Mic Drop, Fire, Body to Body e IDOL. Los integrantes también se han dirigido a sus seguidores en español y el público ha coreado los temas a lo largo de la presentación, que todavía continúa.