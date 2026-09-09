A pocas semanas de los tres conciertos de BTS programados en Lima, decenas de seguidores del grupo surcoreano ya instalaron carpas en los exteriores del Estadio San Marcos. Los fanáticos permanecen en la zona con la intención de conseguir una ubicación cercana al escenario durante las presentaciones del 7, 9 y 10 de octubre.

La mayor concentración se encuentra entre las puertas 1 y 6 del recinto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde varios grupos comenzaron a instalarse con anticipación. En el acceso 6 se contabilizaron más de seis carpas ocupadas por unas 20 personas, mientras que en la puerta 1 hay otras cinco estructuras.

@latinanoticias En las puertas uno y seis de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un grupo de fans de BTS ya se encuentran afuera del estadio con carpas para asegurar una buena ubicación durante los conciertos. Se estima un total de 11 carpas en ambas entradas con 15 a 20 personas en cada una, quienes toman turnos para ir hasta el lugar y mantener su posición para el esperado show. Los turnos serían de 8 a 10 horas e incluso los padres de estos fans estarían acompañando a sus hijos afuera del recinto. Esta será la primera vez la banda de K-pop se presenta en Perú con tres conciertos el 7, 9 y 10 de octubre en el Estadio San Marcos. ♬ sonido original - Latina Noticias

Los seguidores han acondicionado estos espacios con colchones, almohadas, frazadas y pequeños ventiladores para afrontar las horas de espera. Algunos permanecen durante buena parte del día, mientras que otros se organizan mediante turnos para continuar con sus actividades laborales, académicas y personales.

Una de las asistentes explicó que no puede permanecer de manera continua debido a sus responsabilidades, por lo que coordina con sus amigas para mantener la presencia en el lugar. La fanática señaló que lleva varios días participando de esta organización mientras espera las presentaciones del grupo.

“Estoy acampando desde hace tres días debido a que ya he visto carpas. Yo no tengo el suficiente tiempo como para acampar, pero me he juntado con mis amigas para poder hacer turnos, ya que trabajo y estudio”, declaró una de las fanáticas a Exitosa.

Los tres conciertos de BTS en Lima forman parte de la gira mundial Arirang y están previstos para el 7, 9 y 10 de octubre. Los seguidores buscan permanecer cerca de los accesos del estadio con la expectativa de obtener una ubicación próxima al escenario durante las jornadas de presentación.

Algunos trabajadores de la zona se han acercado a los fanáticos para ofrecerles bebidas y conocer las condiciones en las que permanecen durante la espera. La presencia de los seguidores se mantiene desde varias semanas antes de los conciertos, pese a que todavía falta cerca de un mes para las fechas anunciadas.

Hasta el momento, la Municipalidad de Lima y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos no han emitido un pronunciamiento sobre la presencia de las carpas en los exteriores del recinto. Los grupos continúan coordinando sus horarios para permanecer en el lugar mientras desarrollan sus actividades habituales.