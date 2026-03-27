En la quincena de enero, BTS confirmó su primera visita al Perú como parte de su gira mundial BTS World Tour Arirang. Dos meses más tarde, la empresa encargada de los conciertos en Lima dio a conocer los precios de las entradas, las zonas habilitadas y el cronograma de preventa y venta general.

El grupo surcoreano dará dos conciertos en Lima el 9 y 10 de octubre de 2026 en el Estadio San Marcos.

Zonas y precios de las entradas para BTS en Lima

La empresa organizadora, Live Nation Perú, reveló las zonas disponibles y los precios de las entradas para los conciertos en el Estadio San Marcos:

Campo: S/851.00

Tribuna Oriente/Occidente: S/667.00

Tribuna Norte/Sur: S/483.00

También se habilitó una entrada especial denominada Soundcheck Package, con un precio de S/2 591, que ofrece beneficios adicionales.

¿Cuándo inicia la venta y preventa de entradas para BTS en Lima?

La organización anunció que la venta general de entradas comenzará el viernes 10 de abril a las 10:00 a.m., mediante la plataforma Ticketmaster.

En tanto, la preventa se llevará a cabo desde el martes 7 de abril a partir de las 10:00 a.m. (hora del Pacífico), a través de un enlace en Weverse, previo registro de los usuarios.

Si deseas participar en la preventa para BTS en Lima, ten en cuenta lo siguiente: