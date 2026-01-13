La popular agrupación de KPop, BTS confirmó su regreso a los escenarios con una gira mundial para 2026 que incluye por primera vez dos fechas en Lima, previstas para el 9 y 10 de octubre, como parte de su tour con los siete integrantes reunidos.​

Después de casi cuatro años sin actividad como grupo completo, la boy band surcoreana anunció en su web oficial y redes sociales el calendario de países que visitará en esta nueva etapa. Dentro de ese listado figura Perú con dos conciertos consecutivos en octubre, lo que consolida a Lima como una plaza clave para el ARMY latinoamericano.​

Tour incluye países de Latinoamérica

El tour 2026 de BTS contempla presentaciones en Asia, América, Europa y otras regiones donde el grupo mantiene una base de fans masiva. En Latinoamérica, además de Perú, la ruta incluye también paradas en Colombia, Chile, Argentina y Brasil, configurando uno de los bloques regionales más fuertes de la gira.​

El regreso ha generado alta expectativa tras los proyectos individuales y la pausa por servicio militar, y se perfila como uno de los hitos musicales del 2026. Como en giras previas, se espera que la membresía oficial en Weverse otorgue acceso anticipado a la venta de entradas y beneficios especiales para el fandom.​

Detalles en la web oficial

La página 2026bts.com concentra la información sobre la gira y el nuevo álbum del grupo, además de un contador que marca los días para el inicio del tour. Es posible que no todas las paradas se comuniquen de una sola vez y que se agreguen nuevas ciudades y fechas de manera progresiva conforme avance la campaña.​