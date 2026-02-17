Luego de consagrarse como Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo en los GRAMMY® 2026 por Papota, el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso anunció el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio titulado FREE SPIRITS, que verá la luz el 19 de marzo.

Como primer adelanto de esta nueva etapa artística, los músicos estrenaron el sencillo “Hasta Jesús tuvo un mal día”, una colaboración junto al icónico artista británico Sting, quien además cumple un rol clave dentro del concepto creativo y narrativo del nuevo proyecto.

El anuncio del álbum llega tras un intenso y turbulento 2025 para el dúo. En un manifiesto publicado recientemente en redes sociales, Sting reveló la existencia de FREE SPIRITS, un centro holístico de bienestar que mantuvo en secreto durante 35 años, y explicó que CA7RIEL & Paco Amoroso llegaron allí tras un colapso creativo que los llevó a cancelar su ambicioso álbum TOP OF THE HILLS.

Según el relato, luego de arrasar en los Latin GRAMMYs®, donde obtuvieron cinco premios principales, el dúo enfrentó una crisis artística marcada por la presión de la fama y el lanzamiento del provocador sencillo “GIMME MORE”, lo que derivó en la cancelación del proyecto que celebraría su ascenso meteórico.

Fue a través de un programa de sanación trascendental de 12 pasos en el centro FREE SPIRITS que canalizaron su energía creativa hacia un nuevo disco conceptual. FREE SPIRITS aborda los 12 conflictos personales y artísticos que llevaron al dúo a su punto de quiebre, proponiendo una obra más consciente y reflexiva.

Tras escuchar el álbum, Sting desarrolló una experiencia sonora que denomina “Conscious Listening Paradigm”, cuyos detalles se revelarán en las próximas semanas. Además, se anunció que CA7RIEL & Paco Amoroso se embarcarán en el FREE SPIRITS World Tour, con fechas aún por confirmar.

El sencillo “Hasta Jesús tuvo un mal día” marca el inicio de esta nueva era holística. La canción fue presentada oficialmente durante la alfombra roja de los GRAMMY® Awards, donde los nuevos looks del dúo se volvieron virales, reforzando el mensaje de transformación y ruptura con su etapa anterior.

Con FREE SPIRITS, CA7RIEL & Paco Amoroso dejan atrás la inercia de la fama y el peso del ego, emergiendo con una nueva perspectiva creativa y vital. El proyecto invita a repensar el éxito, la presión y la libertad artística desde un enfoque más humano y consciente.