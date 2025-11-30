Después de arrasar con cinco premios en la 26.ª edición de los Latin GRAMMYs, el dúo argentino Ca7riel y Paco Amoroso estrenó su nuevo sencillo “Gimme More”, con el que anuncian su próximo álbum de estudio Top of the Hills.

La dupla hizo historia al alcanzar 10 nominaciones, la cifra más alta para un proyecto argentino en un mismo año, y conquistar cinco categorías:

Mejor Video Musical de Formato Corto (“#TETAS”)

Mejor Video Musical de Formato Largo (“PAPOTA”)

Mejor Canción Pop (“EL DÍA DEL AMIGO”)

Mejor Álbum de Música Alternativa (“PAPOTA”)

Mejor Canción Alternativa (“#TETAS”)

Su presentación en la gala, un medley surrealista montado sobre dos enormes montañas inspiradas en el emblemático sombrero azul de Paco y el chaleco de corazones de Ca7riel, se convirtió en uno de los momentos más comentados de la ceremonia.

Un año imparable: giras, festivales y nominación a los GRAMMYs

El dúo cerró un año lleno de hitos:

El fenómeno viral de su Tiny Desk .

. El lanzamiento del EP PAPOTA .

. Una gira mundial de más de 60 fechas, incluyendo Coachella, Glastonbury, Roskilde, Fuji Rock, Montreux, Outside Lands y seis ediciones de Lollapalooza .

y seis ediciones de . Su show en el Movistar Arena de Buenos Aires.

de Buenos Aires. Su participación en la gira Grand National Tour de Kendrick Lamar.

Además, obtuvieron su primera nominación a los GRAMMYs en la categoría Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo, cuyos ganadores se anunciarán el 1 de febrero en Los Ángeles.

“Gimme More”: ambición, vértigo y un videoclip incendiario

Con “Gimme More”, Ca7riel y Paco Amoroso abren una nueva etapa musical. El tema aborda la ambición desbordante y el impulso adictivo del éxito, un relato que acompaña visualmente un videoclip explosivo.

El video sigue al dúo desde su noche triunfal en los Latin GRAMMYs hasta una serie de escenarios caóticos y festivos:

Una fiesta post Grammy donde aparece la cantante peruana Wendy Sulca .

. Juegos en el casino MGM acompañados por David Blaine .

. Un vuelo en helicóptero por la ciudad.

Un club de striptease y un campo de tiro.

Y finalmente, la quema simbólica de la escenografía de su era anterior en medio del desierto.

Frente a las llamas, los artistas interpretan el nuevo single, anunciando así el inicio oficial de su próximo proyecto discográfico: Top of the Hills.

