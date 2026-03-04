“Madurar es un proceso maravilloso por el que finalmente llegas a ser la persona que realmente eres”, nos dice Andrés Cabas, conocido por sus fieles seguidores como Cabas, exponente de un estilo musical que fusiona los géneros musicales del Caribe colombiano con el pop y rock. La respuesta sobre la edad, el tiempo y los años, llega al preguntarle por sus próximos 50 que festejará en octubre próximo.

“Siempre se siente algo especial cuando cumples años, pero aún no estoy muy seguro si haré algo especial por los 50; realmente no soy mucho de festejos. Eso sí, tengo que agradecer que todavía tengo muchos conciertos, pronto voy a lanzar un álbum nuevo y vivo siempre con muchos proyectos”, dice el cantautor que estará en el “Canta la Vida Fest”, el próximo 21 de marzo de 2026 y tendrá como compañeros a Dread Mar I, Cabas y La Zimbabwe.

Los años traen mucho aprendizaje...

Soy mucho de pensar en las cosas que han sucedido, pero si me quedara con uno de esos pensamientos no me dejaría hacer nada. Tengo tanto por analizar que realmente no aportaría nada quedarme en el pasado, lo que sucedió ya fue, lo único real es que tuvo que pasar de esa manera.

¿Te has adaptado a este nuevo sistema musical que te exige esa rapidez que a veces es un poco limitante?

Yo sigo haciendo lo mío. Creo que por hablar de lo que hoy exige la industria se deja de mencionar las cosas lindas que nos pasan, en mi caso, que mi música pasa por varias generaciones. Es una bendición que siga con muy buena energía y físico; me siento mejor que cuando tenía 25 años.

¿Tu proceso creativo sigue siendo el mismo?

Yo lo he hecho lento, a mi manera. De pronto he perdido dinero, pero lo he hecho menos rápido y me ha ido bien. Para este próximo disco voy a lanzar una canción cada mes, es lo que se hace.

¿Debes tener un momento especial para sentarte a escribir?

Yo espero hasta que tenga unas sensaciones de vida e historias muy potentes. Por eso, no he grabado un disco hace seis o siete años, porque pasé por unos momentos de mi vida en los que no sentía que la historia que tenía que contar era valiosa.

¿Y ahora?

Ahora sí tengo unas historias que contar, me han pasado unas lecciones muy lindas en la vida. Estoy enamorado, tengo un hijo que está creciendo y eso es maravilloso; me volvieron a dar ganas de hacer canciones.

Hay quienes ven ese proceso de creación como algo que se debe hacer para cumplir compromisos...

Sí, allí están esos productores de moda que son unas máquinas de hacer hits y por eso ahora todo está sonando igual. Hacer música solo para pegar no va conmigo, soy músico y compositor y eso no me satisface. Este año voy a entrar de lleno a lo que me gusta, entiendo que hoy el ritmo es intenso y estoy preparado y emocionado para hacerlo.

¿Qué importante es tener un productor que aporte al compositor y que ambos tengan química?

Hay unos muy buenos y también hay otros que están empezando en eso y usan las mismas técnicas de los que hacen lo que está sonando. Entonces, se vuelven como fotocopiadoras de lo que hay, y eso no es chévere, pero siempre hay otros muy buenos, con los que trabajo en un 50 a 50.

Perú es un país muy importante para ti, es uno de los primeros en los que se escuchó tu música y regresas para el Festival Canta la Vida.

Aquí han pegado muchas de mis canciones y eso me motiva a volver a presentarme, han pasado muchos años y ahora sí lo puedo hacer. La gente le va a poner una cara o un personaje a las canciones y vamos a lograr que se llene. Yo creo que va a ser muy lindo este encuentro con Perú, con la vibra de la gente, la comida, los mensajes de los fans. Estoy muy feliz de estar con ustedes y conectarme con el público.