José Luis Cachay brindó detalles sobre la agresión que sufrió durante un show en Olmos y señaló que el hombre implicado no habría mostrado disposición para cubrir los gastos médicos.

En una una llamada telefónica con ‘Amor y Fuego’, el comediante explicó que el incidente perjudicó considerablemente su estado de salud y también sus actividades laborales.

El comediante contó que la agresión se produjo de forma repentina mientras se encontraba ofreciendo su espectáculo ante el público.

“ Ni siquiera lo he agarrado, el señor me empujó, me agarró desprevenido. Yo era para caer de cabeza, gracias al público que me ha ayudado, había una criatura. Me he roto la muñeca, tengo una fractura ”, manifestó.

El humorista señaló que, debido a la lesión, tuvo que paralizar sus actividades laborales mientras recibe atención médica.

“He tenido que cancelar todas mis presentaciones... sinceramente esa persona no debe andar en la calle... no solamente a mí me pudo pasar”, agregó.

El artista también reveló que, minutos antes de la agresión, el sujeto se le aproximó de forma amistosa: “En la puerta se acercó, me saludó, me dio la mano, de ahí nada más”.

Asimismo, Cachay dijo que actualmente viene asumiendo distintos gastos por exámenes y tratamientos médicos a raíz de la agresión sufrida.

“ Me voy gastando como 400 soles en las placas de mi mano, de ahí me mandaron al médico legista... estoy así encaminado para Chiclayo ”, señaló.

El cómico afirmó que el sujeto implicado no estaría asumiendo los gastos ocasionados tras el incidente.

“ Lo que pasa es que el señor no quiere reconocer, he tenido que hablar a una persona que aunque sea me dé algo, un adelanto de la reparación civil para poder costearme los gastos, la comida... ”, aseguró.

En la entrevista, el comediante indicó que el hombre involucrado sería un mayor en retiro de la Policía Nacional: “Es un mayor retirado de la PNP, es una persona amargada”.

Posteriormente, el artista solicitó apoyo para solventar medicamentos y otros gastos médicos.

“ No sé si el señor se va a hacer responsable. Lo único que puedo pedir es que el público me pueda apoyar con algo, sería sensacional porque uno necesita para los medicamentos ”, enfatizó.