Tras la confirmación del segundo caso de sarampión en Arequipa, la Gerencia Regional de Salud reforzará la vacunación contra esta enfermedad con la aplicación de la denominada “dosis cero” a niños desde los 6 meses de edad. La medida busca proteger a los menores más vulnerables ante el riesgo de nuevos contagios, debido al constante tránsito de personas entre Arequipa y Puno, región donde se concentra el brote del virus. La paciente se infectó en Puno.

TE PUEDE INTERESAR: Salud Arequipa confirma segundo caso importado de sarampión

La coordinadora regional de Inmunizaciones, Giovanna Valdivia, explicó que esta dosis se aplica como una medida de protección temporal. Es decir, no reemplaza el esquema regular de vacunación. Por ello, los niños que reciban la “dosis cero” deberán volver a vacunarse cuando cumplan los 12 meses, con la primera dosis oficial, y nuevamente a los 18 meses, con la segunda dosis.

La funcionaria precisó que se trata de la misma vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas. Sin embargo, al ser aplicada antes del primer año de vida por una situación de riesgo, se le denomina “dosis cero” y no será contabilizada dentro del esquema regular.

La decisión fue adoptada luego de la alerta sanitaria emitida en abril por el Ministerio de Salud, tras el incremento de casos en Puno, donde varios de los casos positivos son menores de un año.

BRECHA DE VACUNACIÓN

Valdivia refirió son alrededor de 4 mil menores entre los 6 meses y el año de vida los que deben ser inmunizados, por lo que se mantiene una brecha importante de vacunación. Según indicó, la meta actual bordea los 53 mil niños pendientes de inmunizar entre los 6 meses hasta los 11 años. En los últimos dos meses se logró vacunar a más de 5 mil menores entre 1 y 10 años.

“Si tuviéramos protegida a toda la población con la vacunación, aunque circule el virus, no habría tanto contagio”, señaló la especialista, al remarcar que el sarampión afecta con mayor fuerza a los niños.

SEGUNDO CASO

Las medidas de inmunización que adoptaron en medio de la confirmación del segundo caso de sarampión importando que el personal de salud detectó en una joven universitaria que se contagió en Juliaca, Puno, y desarrolló la enfermedad estando en Arequipa. Por ello, el sector salud reforzó la búsqueda de casos sospechosos, ejecutó el cerco epidemiológico y la vacunación entre los contactos directos de la joven estudiante que motivó la suspensión de las labores presenciales en la Universidad Continental. No se descarta que en adelante puedan presentarse mas casos positivos de sarampión.

Desde la Gerencia Regional de Salud se informó que Arequipa cuenta actualmente con un stock suficiente de vacunas. Solo en el almacén regional hay alrededor de 23 mil dosis, sin contar las que ya fueron distribuidas a los establecimientos de salud. El gerente regional de salud, Walter Oporto, pidió a los padres de familia no dejarse llevar por información falsa sobre las vacunas que han sido aplicadas durante varios años sin que se reporten eventos adversos graves en las personas, por lo que insistió en que es segura y que el beneficio de proteger a los niños es mayor frente al riesgo de complicaciones por la enfermedad.

BRIGADAS DE VACUNACIÓN

Carlos Osorio, jefe de la Micro Red de Salud Raúl Hinojosa de José Luis Bustamante y Rivero, informó ayer que 25 brigadas de vacunación fueron desplazadas a las urbanizaciones Begonias y Pedro Diez Canseco, sector donde reside la estudiante de 18 años que se convirtió en el segundo caso confirmado de sarampión en Arequipa. La rápida intervención busca contener la propagación del virus en un área de 10 manzanas consideradas de riesgo inmediato.

Además, Osorio señaló que otros seis grupos realizan acciones en la Universidad Continental, lugar donde la joven cursaba el primer año en el área de Sociales.

El funcionario precisó que la Gerencia Regional de Salud les entregó mil dosis para reforzar el proceso de inmunización en la zona afectada y en la casa de estudios superiores.

El personal de salud también logró establecer comunicación con la estudiante para activar el cerco epidemiológico tanto en su domicilio como entre las personas con las que convive. “Vino de Puno a Arequipa por estudios”, señaló Osorio.