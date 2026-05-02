La muerte de Alfonso Mendoza, conocido artísticamente como Pompinchú, continúa generando reacciones en el mundo del espectáculo peruano. Uno de los mensajes más comentados fue el del humorista Cachay, quien utilizó sus redes sociales para despedirse de su colega y recordar el legado que dejó en la comicidad nacional.

El comediante contó que se enteró de la noticia mientras se encontraba trabajando en Trujillo. A través de un video difundido en Facebook, expresó su pesar por la partida de quien fue uno de sus compañeros dentro del circuito de los cómicos ambulantes.

¿Qué dijo Cachay?

Durante su pronunciamiento, el artista lamentó la partida de Pompinchú y destacó su trayectoria sobre los escenarios. En ese contexto, recordó el impacto que tuvo su humor entre el público peruano y en otras comunidades que siguieron su carrera.

“Acabo de enterarme que acaba de fallecer un grande de la comicidad, nuestro amigo y recordado, querido, mejor de los cómicos ambulantes, Pompinchú”, expresó.

Posteriormente, resaltó que el trabajo del comediante permanecerá vigente entre sus seguidores pese a su ausencia. También aprovechó para enviar condolencias a sus familiares.

“Pero sus chistes siempre quedarán en el recuerdo de todos, no solamente de todos los peruanos, de todo el mundo. A la familia le doy mis más sentidas condolencias”, señaló.

El fallecimiento de Pompinchú se confirmó el pasado 1 de mayo. El artista permanecía internado en el Hospital Santa Rosa de Pueblo Libre debido a complicaciones derivadas de una fibrosis pulmonar y problemas renales.

Su partida generó mensajes de despedida por parte de colegas, familiares y seguidores. Diversas figuras del entretenimiento recordaron su trayectoria dentro de la comicidad ambulante en el país.