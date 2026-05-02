Tras instalarse en España junto a Karen Schwarz y Ezio Oliva, sus hijas todavía no han comenzado clases, una decisión que, según explicó la exconductora, responde al proceso de adaptación familiar en su nuevo hogar.

Schwarz contó que la mudanza desde Perú fue complicada debido al traslado de sus pertenencias por barco, lo que provocó que durante sus primeros días en el país europeo no contaran con muebles en casa.

“Yo no voy a gastar si sé que están trayendo la mesa. Aparte está la aventura de que mis hijas, teniendo un lugar cómodo en Perú, vivan una realidad que muchos viven. Entonces, creo que también fue divertido, porque ellas armaban la mesa en el piso” , relató en el programa de Magaly Medina.

Sobre la educación de sus hijas, explicó que decidió darles un tiempo para adaptarse antes de matricularlas.

“Yo decidí como mamá, porque Ezio me lo ha permitido, porque siempre trabajamos en equipo. Pero esta vez me dijo que yo me encargue, que el primer mes aquí en España mis hijas disfruten”. También señaló que ya están visitando colegios y evaluando su ingreso.