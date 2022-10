José Luis ‘Cachay’ cree en la inocencia de su compañero Kike Suero, luego que Magaly Medina presentara un ampay donde se le ve al cómico agarrando de la cintura y, aparentemente, besando a otra mujer que no es su pareja.

“Yo no he visto nada malo, las chicas se le cuelgan. Él no tiene la culpa en verdad. Él necesita el apoyo. A mí se me acerca gordas, flacas, gringas, hasta camarógrafos y me quieren abrazar, porque ‘Cachay’ hay para todas”, expresó el cómico para La República.

Pareja del cómico se entera de infidelidad EN VIVO en programa de Magaly Medina y lo cachetea

Vicky Torero perdió los papeles al ver las imágenes del ampay al cómico junto a una jovencita por lo que se retiró muy molesta del set de “Magaly TV: La Firme”.

“A mí se me acercan un montón de personas y me abrazan”, se defendió el humorista, a lo que su pareja le dijo: “Bueno, tú no tienes por qué abrazar a nadie... Ella está borracha (...) Respóndeme y dime quién es porque a mí me estas dejando mal delante de toda mi familia que te está viendo”, le exigió.

Debido a que Suero negaba una y otra vez que no había tenido nada con la jovencita, Vicky Torero empezó a jalarle de las orejas para hacer que viera de nuevo las imágenes, tras lo cual él dijo: “¡Ya! No soy yo. La agarro de la cintura Ese saco me lo prestó un amigo que es notario”, lo cual hizo enfurecer a Magaly Medina.

“A mi no me vengas con chistas estúpidos acá, no me vas a venir a faltar el respeto. Fáltale el respeto a ella, si quieres, que es tu mujer”, dijo muy molesta la ‘Urraca’, ante lo cual Vicky reaccionó lanzando el celular de Suero al piso y contestó: “No, no, no. A mi tampoco. Te vas a la mie***, de verdad. Qué pen*** que eres”, y luego se retiró del set.

TE PUEDE INTERESAR

Jerry y Marcelo de la teleserie “Así es la vida” se reencontraron