Carol Reali, más conocida como “Cachaza”, se pronunció luego de las polémicas declaraciones de su expareja Rafael Cardozo en el podcast de Nicola Porcella.

En dicho espacio, el brasileño insinuó que su exnovia habría estado vinculada a una “secta” y cuestionó que iniciará una relación a poco de su ruptura.

Por ello, “Cachaza” fue consultada por “Amor y Fuego” donde evidenció su incomodidad frente a las opiniones del exchico reality.

“ Yo ni sabía que iba a ir ahí, yo no sé de su vida, no lo sigo para nada. Ya van casi tres años, así que ya, ¿no? Sigue tu vida, sé feliz, le deseo lo mejor siempre ”, manifestó.

La modelo explicó que al tener una relación muchas veces no se ven con claridad algunos comportamientos.

“Todos dicen que era muy claro, pero yo creo que cuando uno está dentro de una relación a veces no ve muchas cosas, el amor te hace dejar ciega por muchos motivos, uno está ilusionado en ese momento”, sostuvo.

La también influencer reflexionó sobre su crecimiento personal y afirma que se encuentra en paz.

“ Uno madura, va poniendo valores en la vida, va viendo de verdad qué es lo que le hace bien y lo que no ya llega a su momento de irse. Ya no me afecta, no me importa “, expresó

Respecto a la posible infidelidad por parte de Cardozo durante su relación, “Cachaza” no lo descartó, pero prefirió enfocarse en su paz mental.

“ Muchas cosas deben haber pasado en ese tiempo, lo mejor para mí es que yo tengo mi tranquilidad, mi paz mental, de que yo hice todo lo bueno, todo correctamente. Si él ha hecho esas cosas, que se lleve el karma encima de él solo ”, finalizó.