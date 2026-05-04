La actriz estadounidense Cameron Díaz se convirtió en madre por tercera vez a los 53 años, tras anunciar junto a su esposo, el músico Benji Madden, el nacimiento de su hijo Nautas Madden.

El anuncio fue realizado a través de redes sociales, donde la pareja expresó su entusiasmo por la llegada del nuevo integrante de la familia.

“Estamos felices, emocionados y muy bendecidos”, señaló Madden.

Maternidad en una nueva etapa

La actriz ya es madre de otros dos hijos:

Raddix Wildflower Madden (6 años)

Cardinal Madden (2 años)

El nacimiento de Nautas se da en una etapa distinta de su vida, en la que ha priorizado su familia tras años alejada de la industria del entretenimiento.

Regreso al cine tras más de una década

La llegada de su tercer hijo coincide con el retorno de Díaz a la actuación, luego de más de diez años fuera de las pantallas.

Regresó en 2025 con Back in Action, junto a Jamie Foxx, y actualmente protagoniza Outcome junto a Keanu Reeves.

Díaz ha señalado que su regreso también le ha permitido notar el impacto de las redes sociales en Hollywood.

Durante su pausa profesional, se dedicó a su familia, escribió el libro The Longevity Book y desarrolló proyectos personales.