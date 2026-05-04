El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, descartó haber vulnerado el principio de neutralidad electoral al impulsar acciones legales contra la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de rechazar la realización de elecciones complementarias en la capital. La autoridad municipal ofreció declaraciones durante una conferencia de prensa en la que también se refirió a la denuncia presentada en su contra ante los órganos electorales.

El partido Juntos por el Perú acudió al Jurado Electoral Especial Lima Centro 2 para denunciar al alcalde por una presunta vulneración a las normas que rigen la conducta de las autoridades públicas durante los procesos electorales. La agrupación argumentó que las declaraciones y gestiones de Reggiardo favorecen indebidamente a sectores políticos en medio de la campaña electoral en curso.

Ante la consulta sobre si sus acciones constituyen una infracción al marco normativo vigente, Reggiardo rechazó los cargos y aseguró que nunca se dirigió a ningún grupo político.

“No se ha infringido en absoluto, yo en particular, ninguna norma que afecte la neutralidad electoral. No me he referido en ningún momento, ni siquiera en este instante, a ninguna agrupación política, a ningún candidato.”

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Renzo Reggiardo, alcalde de Lima: Hoy me dirijo a ustedes con la seriedad de quien actúa conforme a sus principios y con la firmeza de quien no está dispuesto a callar frente a los abusos que afectan los derechos fundamentales de millones de peruanos



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Defiende derecho al voto

El burgomaestre limeño sostuvo que sus gestiones responden al ejercicio legítimo de su cargo como representante de los vecinos de Lima Metropolitana. Según su argumentó, tiene la plena facultad para actuar en defensa de los ciudadanos que no habrían emitido su voto en los comicios del 12 de abril debido a fallas logísticas en la instalación de mesas de votación.

Al ser consultado sobre los límites de su intervención en el proceso electoral, el alcalde subrayó que sus acciones no persiguen ningún fin político partidario.

“Ambos tienen un objetivo claro y legítimo, defender los derechos de los limeños y de todos los ciudadanos que hoy ven amenazadas garantías esenciales consagradas en nuestra Constitución Política del Perú”, comentó.

¿Qué recursos presentó el alcalde de Lima?

Reggiardo formalizó dos medidas legales para revertir el fallo del JNE que declaró inviable la repetición de los comicios en Lima. La primera es una acción de amparo interpuesta ante la Corte Superior de Justicia de Lima, y la segunda es una demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional para solicitar la nulidad de la resolución del organismo electoral.

El alcalde precisó que ninguna de estas acciones guarda relación con el proceso de elección de autoridades en curso. Asimismo, insistió en que la defensa del sufragio de los ciudadanos afectados constituye una obligación institucional que va más allá de cualquier cálculo electoral.