Camila Sodi responde a críticas por ser la nueva Rubí

Camila Sodi compartió su opinión sobre las reacciones negativas que recibió en redes sociales luego de que se diera a conocer que será la nueva Rubí en una producción de lujo.

En su cuenta de Instagram publicó una historia en la que citó la canción "A quién le importa" con el video en el que aparece Thalía (su madre) y escribió: "La gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo".

Cabe mencionar que Televisa dio a conocer que Camila Sodi será la actriz, quien interprete la nueva versión de Rubí, que forma parte del proyecto Fábrica de sueños, que consiste en realizar en formato de serie sus clásicos de telenovela.

Este melodrama fue escrito originalmente por Yolanda Vargas Dulché, que será producida por Carlos Bardasano, quien trabajará con el guion de Leonardo Padrón.

Al parecer, las grabaciones se tienen planeadas para el segundo semestre del año. También se desconoce quiénes serán los actores que acompañarán a Camila Sodi en esta nueva aventura.