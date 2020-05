Al colombiano Camilo no solo le sonríe el amor al lado de Evaluna Montaner, sino que también celebra el éxito en la música.

Su primer disco para Sony Music Latin, “Por primera vez”, lanzado el 1 de mayo en plena pandemia, inmediatamente se colocó en el primer lugar de la lista de los álbumes latinos más vendidos de la revista Billboard. Hazaña que el muchacho de 24 años toma con naturalidad.

“Pienso que soy un afortunado de hacer música y de tener la oportunidad de ser yo mismo con las canciones que quiero compartir. Que mi álbum sea número uno es un súper plus, lo recibo como un regalo de parte de Dios y tengo que acostumbrarme a eso, a cada detalle y alegría que me dará ese disco”, nos dice el compositor de “Tutu” y “Favorito”, que tiene 90 millones de vistas en YouTube.

Con “Favorito” demuestras que se pueden escribir canciones en el género urbano con letras sensuales, pero no agresivas contra la mujer. ¿Cómo saber cuál es límite?

Qué bonito que ustedes perciban eso. Yo procuro siempre visitar la sensualidad y la sexualidad desde la honestidad, desde la manera en la que yo veo a mi esposa, su cuerpo y todo lo que ella genera en mí. Lo hago desde la manera más franca que puedo hacerlo, no puedo disfrazarme de hacer otra cosa. Yo creo que cada persona tiene que ser honesta con su manera de aproximarse a la sensualidad, denigrar nunca puede ser el vehículo. En mi caso, procuro que lo que tenga que decirle a la mujer, que en este caso es la mía, sea siempre, ensalzándola, empoderándola, haciéndola sentir mejor, no lo peor.

¿Favorito es un homenaje a tu esposa Evaluna?

Sí, es un homenaje a ella, es una canción que me reafirma que no importa que tan grande sea el mundo allá afuera, Evaluna sigue siendo mi lugar favorito

Evaluna se ha convertido en parte importante en tu carrera. ¿Cómo separan esta última de tu vida matrimonial?

No separamos nuestras vidas, la personal de la artística es la misma cosa. En el caso de ella, su carrera está bastante interconectada con su vida espiritual (música cristiana) y su vida espiritual es su vida personal, no hay manera de dividir eso. Yo, en lo personal, robo todo de mi vida para mis canciones y mi música, también para mi relación con la gente que está del otro lado. No hay manera de poner esa división, pero sí tenemos espacios en los que no somos productivos, Evaluna lo tiene claro, hay límites para alejarnos de todo y descansar; el equilibrio entre la creación y la no creación.

Como compositor eres de desechar muchas canciones hasta llegar a la elegida y dices : “Esta es”. ¿Qué características debe tener?

No, la verdad cuando escribo lo hago de una vez pensando en lo que quiero decir, no es que escriba mil y elija la mejor. Es más, en este álbum, por ejemplo, hay diez canciones, nunca tuvimos 20 y elegimos diez, nacieron las que iban a estar.

¿Tienes momentos especiales para la creación? ¿Eres disciplinado o la musa llega en cualquier momento?

Sí, creo que hay momentos indicados para que la inspiración me tome de la manera más fértil, llega cuando quiere, pero si estoy con el cuaderno en la mano y en un ambiente silencioso, en calma y en casa, allí es cuando logro materializarla. Entonces si procuro ser muy disciplinado, mi vida es muy organizada alrededor de la persecución de la creatividad.

Después de “Tutu” con 433 millones de vistas no sentiste la ansiedad de decir: ¿Y ahora qué ?¿Qué hago para lograr un nuevo éxito?

Una presión no, no siento para nada. “Tutu” es una canción única, con resultados únicos y nunca le pongo a mi arte la presión de que tiene que volver a hacer esos números. No hago música por cifras, ni para volver a tener una canción tan grande como “Tutu”; ya la tuve, y si Dios quiere la tendré otra vez.