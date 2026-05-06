El cantante colombiano Camilo confirmó su regreso al Perú con dos conciertos programados en noviembre como parte de su gira internacional “Camilo Worldwide Tour 2026”.

El artista se presentará el 8 de noviembre en el Jardín de la Cerveza de Arequipa y el 10 de noviembre en Multiespacio Costa 21 de Lima, en lo que será uno de los reencuentros más esperados por sus seguidores peruanos.

Venta de entradas inicia el 6 de mayo

La organización informó que la venta general de entradas comenzará el miércoles 6 de mayo a las 9:00 a. m. a través de la plataforma Teleticket.

Las fechas en Perú forman parte de la expansión latinoamericana del tour, luego de anunciar conciertos en Europa, México y Estados Unidos.

Camilo vuelve con nuevos temas y sus éxitos más conocidos

Durante los conciertos, el artista interpretará canciones como:

Índigo

Vida de Rico

Tutu

Desconocidos

Además, adelantará temas de su próximo álbum de estudio, el quinto de su carrera, previsto para lanzarse este año.

El cantante cuenta actualmente con más de 121 millones de seguidores globales, más de 25 mil millones de reproducciones y alrededor de 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Colaboraciones internacionales

A lo largo de su trayectoria, Camilo ha trabajado con diversos artistas internacionales, entre ellos:

Camila Cabello

Alejandro Sanz

Kany García

Ricardo Montaner

Morat

Myke Towers

Pedro Capó

El colombiano también ha sido reconocido con seis premios Latin GRAMMY.