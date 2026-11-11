La música, el amor y los momentos familiares marcaron el regreso de Camilo a Lima. El cantante colombiano reunió a La Tribu, integrada por seguidores de distintas generaciones, desde niños hasta adultos, en una noche que tuvo como protagonistas a su esposa, Evaluna Montaner, y a una pareja que decidió comprometerse durante una de sus canciones.

El último 10 de noviembre, Camilo llegó a Costa 21 con su gira ‘Para Cuando Sean Mayores’ y encontró entre el público a una audiencia que reflejaba el espíritu de su música: familias completas, padres e hijos, parejas y grupos de amigos que compartían la emoción de verlo en vivo.

La Tribu se hizo notar desde antes de comenzar el espectáculo. Entre los asistentes destacaban los polos con el nombre y las imágenes del artista, así como los atuendos inspirados en su particular estilo. Algunos seguidores también llevaron pequeñas nubes maquilladas cerca de los ojos, un detalle que aportó color y personalidad a la celebración.

La diversidad de edades fue una de las postales más especiales de la noche. Los más pequeños disfrutaban del espectáculo junto a sus padres, mientras que los seguidores adultos coreaban las canciones y acompañaban cada momento del concierto.

Una gira que invita a recuperar al niño interior

El concepto de ‘Para Cuando Sean Mayores’ va más allá de presentar las canciones de su quinto álbum. Camilo construyó un espectáculo inspirado en el universo de los cuentos infantiles, la imaginación y los recuerdos de la niñez. La propuesta busca transportar al público a ese mundo en el que todo parece posible y en el que todavía existe espacio para sorprenderse con las cosas más sencillas.

La puesta en escena acompaña esta idea con elementos que evocan una habitación de infancia. Una enorme luna, telas que recuerdan las carpas que los niños construyen para jugar y una ambientación de cuento forman parte del escenario. El propio cantante también se suma a esta narrativa con un pijama azul, vestuario que refuerza la intención de convertir el concierto en una experiencia cercana y familiar.

Este proyecto tiene su origen en la paternidad del colombiano y en el deseo de dejarles un mensaje a sus hijas, Índigo y Amaranto. El álbum no está pensado exclusivamente para los niños, sino que también plantea una invitación a los adultos para reencontrarse con su esencia, recuperar la espontaneidad y no perder la capacidad de asombro con el paso de los años.

Un escenario inspirado en la infancia

La propuesta visual también acompañó el concepto del nuevo álbum del colombiano. Camilo presentó un espectáculo que evocaba un mundo de cuentos, con elementos que remitían a la imaginación y a los recuerdos de la niñez. Vestido con un pijama azul, el intérprete recorrió un repertorio de 25 canciones que combinó su reciente producción con algunos de los temas más conocidos de su carrera.

Uno de los momentos más esperados llegó con la aparición de Evaluna Montaner, quien se sumó a su esposo sobre el escenario. La hija de Ricardo Montaner compartió con él la interpretación de sus colaboraciones, entre ellas ‘Por Primera Vez’, ‘La Medalla’ e ‘Índigo’. Ambos protagonizaron una escena de complicidad que despertó la emoción de los asistentes.

Pero si hubo un instante que convirtió el concierto en una experiencia todavía más especial fue durante ‘La Boda’. Mientras Camilo interpretaba la canción, un hombre aprovechó la ocasión para pedirle matrimonio a su novia frente a los asistentes. La propuesta, en medio de una canción que habla precisamente del compromiso y del amor, añadió una historia romántica a la noche y provocó la emoción de quienes presenciaron el momento.

El repertorio también incluyó canciones como ‘Vida de Rico’, ‘El Mismo Aire’, ‘Favorito’, ‘Bebé’, ‘Una Vida Pasada’ y ‘KESI’, con las que el público acompañó al colombiano a viva voz.

Las voces de niños y adultos se mezclaron en cada coro, demostrando que su repertorio ha conseguido trascender edades y convertirse en parte de la historia musical de muchas familias.

Así, Costa 21 fue escenario de una noche en la que Camilo no solo compartió su música, sino también momentos de cercanía con quienes siguen su carrera. Entre la aparición de Evaluna, los gestos de cariño de sus seguidores y una propuesta de matrimonio inesperada, el artista dejó en Lima una celebración marcada por el amor y la unión familiar.

Setlist de Camilo en Lima

El cisne El árbol Vida de rico La nieve El titiritero Millones El ángel El mismo aire La mitad For Eva La medalla Por primera vez Luna La boda El ruiseñor La campana El traje Manos de tijera Favorito Tattoo Una vida pasada Bebé Índigo Chiquita KESI

Revive los mejores momentos del concierto de Camilo