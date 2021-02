Camilo Echeverry sorprendió al revelar que no conoce a Selena Quintanilla, una de las cantantes más importantes de habla hispana, cuyo legado sigue hasta hoy pese a que murió hace 25 años.

En una curiosa entrevista a Buzzfeed, el esposo de Evaluna Montaner señaló no tener conocimiento de lo que es el “Tex mex” ni de la cantante estadounidense.

El equipo de producción hizo que Camilo participe en un juego que consistía en adivinar qué canción estaba sonando, si no sabía de quién era, debía responder una “pregunta secreta”.

Es así que el colombiano se pone los audífonos y sonó “Techno Cumbia”. En dicho momento, el rostro de Camilo cambia y afirma: “no, no sé quién es”. Pide que la vuelvan a poner, pero nada, él afirma no tener idea de quién es.

El equipo le revela el nombre de la canción y de la artista. “Nunca la escuché, Techno Cumbia, no sé cuál es”, comentó ante las risas de la producción. “No sé de Selena, pero sí sé de Evaluna “, añadió.

Si bien este video es del 2019, el clip se volvió a viralizar por los seguidores de Selena Quintanilla, quienes no creen posible que no conozca a una de la cantantes más famosas.

