Este martes 26 de diciembre, Natalia Améstica, exmánager del fallecido rapero venezolano Canserbero, confesó el asesinato contra el artista y su esposo, Carlos Molnar en el 2015. Ante la Fiscalía, la mujer narró cómo llevó a cabo el crimen.

El Ministerio Público de Venezuela compartió el video donde Améstica relata cómo asesinó al rapero. Como se recuerda, durante ocho años, ella aseguró que el artista, en medio de su esquizofrenia, asesinó a su esposo y luego se lanzó de la ventana del octavo piso de su departamento.

“Se dio la oportunidad de grabar en mi casa esa noche unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para hacerles un té”, expresó la exmánager. Luego, contó que drogó al rapero y su esposo para apuñalarlos.

Asimismo, la Fiscalía reveló que Canserbero no sufría de esquizofrenia, tal como lo dijo su familia en el momento de su muerte. “Rechazamos y nos alejamos enérgicamente de cualquier declaración o suposición referente a la sanidad mental de nuestro ser querido debido a que múltiples medios de comunicación han especulado al respecto”, fue el comunicado que emitieron personas cercanas al venezolano.

Tras haber confesado que asesinó a Canserbero y a su esposo Carlos Molnar, Natalia Améstica comentó que atacó del cuello a su pareja, cuando vio que este había ingresado a la cocina. Explicó que se cayó al piso y lo apuñaló por la espalda y el brazo.

“ Quien me ve es Tirone (Canserbero), se preocupa mucho, pero también estaba somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar. Él cae al sofá dormido, a él le doy dos puñaladas en el costado (de su cuerpo) ”, narró.

Para ocultar el crimen, Améstica se comunicó con su hermano Guillermo para que la ayudará y él arribó con tres funcionarios del SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional es el organismo de inteligencia del gobierno de Venezuela).

“ Desconozco sus nombres, ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir que mi hermano le da cuatro puñaladas a Carlos, los funcionarios hacen el resto ”, sostuvo.

“ Mi hermano se va del departamento porque no puede estar en la escena. Me cambio, pido auxilio a los vecinos y ahí llega el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas) quienes se encuentran con mi hermano y él les ofrece 10 mil dólares para que terminen de arreglar la escena ”, añadió.

Declaraciones de los hermanos Natalia y Guillermo Améstica, tras cometer el asesinato del músico venezolano Canserbero. (Video: VTV)