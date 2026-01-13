CANTA LA VIDA FEST 2026 se suma a la agenda de grandes eventos musicales en la capital y llegará a Costa 21 con una propuesta que busca celebrar la vida, la música y la conexión entre el público.

El encuentro reunirá a destacados artistas internacionales y ofrecerá una experiencia inmersiva que va más allá de los conciertos, integrando cultura, arte y activaciones pensadas para todas las edades.

Un line-up internacional para vibrar frente al mar

El cartel principal estará encabezado por Dread Mar I, uno de los referentes del reggae latino, quien ofrecerá un show cargado de sonido profundo e intensidad emocional.

También subirá al escenario Cabas, conocido por su energía escénica y su fusión de pop latino con ritmos tropicales, convirtiendo cada presentación en una invitación al baile.

El reggae sudamericano tendrá además como protagonista a La Zimbabwe, banda histórica del género que aportará potencia, ritmo y una presencia que promete dejar huella en el público limeño.

A ellos se sumarán artistas invitados que completarán un cartel diverso y pensado para disfrutar del atardecer en un ambiente festivo.

Música, arte y experiencias para todos los sentidos

El festival transformará Costa 21 en un centro de experiencias. Además de los conciertos, el público podrá disfrutar de:

Intervenciones artísticas en vivo

Murales e instalaciones visuales

Zona gastronómica

Merchandising oficial

Activaciones culturales y recreativas

La propuesta busca que la música no solo se escuche, sino que se viva, generando una atmósfera de celebración colectiva y conexión.

Un festival que apuesta por la experiencia

CANTA LA VIDA FEST nace con la idea de celebrar el momento, la alegría y la intensidad de vivir. Más que un evento musical, se presenta como un movimiento que invita a vibrar en comunidad y a dejarse llevar por la energía del verano limeño.