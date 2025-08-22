El reconocido cantante piurano Leandro Lozada, quien se formó en la agrupación Armonía 10, la deja hoy para estudiar en la universidad Berklee College of Music, considerada una de los centros privados de música más importantes del mundo.

Esta nueva etapa lo lleva a buscar nuevos rumbos, manifestando que su ingreso se dio tras una audición en la categoría de canto, lo que marca un paso decisivo en su carrera musical.

MENSAJE

Leandro Lozada, a través de un mensaje en redes sociales, escribió que “ hoy ha llegado el momento de dejar mi tierra para emprender mi travesía a cumplir uno de mis más grandes sueños: ser músico profesional. Con mucho orgullo les cuento que oficialmente ingresé a la universidad privada de música más grande del mundo, Berklee College Of Music, siendo uno de mis mayores logros en mi corta vida, el año pasado audicioné en la categoría de instrumento canto”.

Asimismo, expresó que “al inicio estaba nervioso, pero al estar frente a ese respetable jurado, se fueron los nervios y pude hacer mi audición. Les dije que venía desde Perú a hacerlos bailar con la cumbia peruana y todos quedaron fascinados, sentí que brillé, lo vi en sus ojos, en sus aplausos al final y me lo confirmó este mail que me llegó con la noticia que había ingresado” .

AGRADECIDO

Posteriormente, dijo estar agradecido con Dios por todas las oportunidades que le ha dado en la vida, “y desde el fondo de mi corazón agradecer a mis padres por el gran esfuerzo que hacen para apoyarme siempre, valoro cada sacrificio que hacen por mí. A mis hermanos que han sido y son piezas fundamentales en mi vida, a mis seguidores, a mis fans, gracias por cada detalle, por cada momento que me han dedicado”.