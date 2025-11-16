Un mes después de que saltaran las alarmas sobre su estado de salud que le obligaron a lanzar un mensaje de tranquilidad a sus ‘fans’, Dolly Parton regresa con un nuevo libro y con un mensaje muy claro: “¡No tengo tiempo para envejecer!”. A sus 79 años, la cantante se muestra rebosante de energía en un vídeo que ha colgado en su cuenta de Instagram para anunciar la publicación de ‘Star of the Show: My Life on Stage’ (‘Estrella del espectáculo: Mi vida sobre el escenario’).

MEMORIAS. “He puesto mi corazón en esto para recordar todos los escenarios asombrosos, las preciosas caras y los momentos increíbles que he visto a lo largo de mi carrera hasta ahora», afirma la autora de himnos del country como ‘Jolene’, ‘I Will Always Love You’ o ‘Islands in the Stream’. Además, la cantante de Tennessee ha dado una entrevista en exclusiva a la revista People en la que asegura que a punto de cumplir 80 años -en enero- siente que apenas está empezando.

“La gente me dice: ‘Bueno, vas a cumplir 80 años’. ¿Y qué? Mira todo lo que he hecho en 80 años. Siento que apenas estoy empezando”, aseguró Parton, que agregó que a menos que su salud falle, y por ahora no es así, tiene aún muchas cosas que hacer.

“Si te dejas envejecer, envejecerás. Yo digo: ‘¡No tengo tiempo para envejecer!’. No tengo tiempo para pensar en eso. No es en eso en lo que estoy pensando”, afirmó rotunda.

SALUD. A finales de septiembre, la cantante anunció que posponía hasta septiembre de 2026 los seis conciertos que tenía previsto ofrecer en Las Vegas en diciembre de este año, debido a problemas de salud que no especificó.

Poco después, una de sus hermanas pidió que se rezara por ella, lo que inundó las redes de rumores sobre la gravedad de su estado. Tanto que Parton tuvo que publicar un vídeo en el que desmintió el rumor.

Carrera. La popular cantante y actriz, es todo un icono en Estados Unidos, con más de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.