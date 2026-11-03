Ante el sold out de su primera fecha la cantante británicoespañola Jeanette abrió una nueva presentación a pedido del público este domingo 6 de diciembre en el Auditorio del Pentagonito donde volverá a reencontrarse con el público peruano para celebrar sus 50 años de trayectoria artística, las entradas ya se encuentran a la venta en la plataforma de Teleticket.

La gira “50 Aniversario” propone un recorrido por la historia de una de las voces más representativas del pop melódico en español. Canciones como “Soy rebelde”, “Porque te vas”, “El muchacho de los ojos tristes” y “Corazón de poeta” volverán a sonar en un espectáculo que reúne nostalgia, emoción y elegancia.

El show contará con una banda de músicos que reinterpretará sus clásicos respetando la esencia original, acompañada por una propuesta escénica inspirada en la estética de los años 60 y 70. La puesta en escena ha sido concebida para ofrecer un viaje sonoro y visual por el universo artístico de Jeanette.

El concierto será una oportunidad para reencontrarse con una artista que, cinco décadas después, mantiene intacta la sensibilidad y el estilo que la convirtieron en una de las voces más queridas de la balada en español. La gira conmemorativa celebra un legado musical que continúa emocionando al público a través de canciones que han trascendido el paso del tiempo.