El cantante peruano Cruz Erick viene consolidando su carrera musical en Sídney, ciudad donde actualmente reside y desarrolla su proyecto artístico.

Lo que comenzó como un hobby en Perú se convirtió en una propuesta profesional que lo ha llevado a participar en conciertos junto a artistas internacionales como Nicky Jam, Trébol Clan, J Quiles, De La Ghetto y Zion.

“Tu recuerdo”, su nuevo sencillo

Su más reciente lanzamiento es Tu recuerdo, una canción de desamor que narra la historia de una persona que pide perdón cuando ya es demasiado tarde.

El tema aborda sentimientos de arrepentimiento y resignación frente a una expareja que ha decidido seguir adelante con alguien más.

Videoclip grabado en la nieve australiana

El videoclip del tema fue grabado en Perisher, una zona montañosa de Australia conocida por sus paisajes nevados.

El artista explicó que la idea surgió durante un viaje personal.

“Esa misma noche escribí el guion completo y llamé a un amigo filmmaker que estaba a ocho horas. Grabamos el video en dos días”, relató.

Un proyecto musical en crecimiento

Cruz Erick cuenta con un álbum de siete canciones producido durante su etapa inicial en Perú.

A este trabajo se suma un EP de cuatro temas lanzado en Australia, además de dos sencillos recientes, sumando un total de 13 canciones disponibles en plataformas digitales.

El cantante señala que su experiencia previa en la escena urbana peruana le permitió entender mejor los procesos musicales y desarrollar una estrategia para su carrera.

Versatilidad y nuevas fusiones musicales

El artista afirma que busca explorar distintos estilos dentro de la música urbana.

“Me considero muy versátil y me gustaría probar fusiones musicales y otros estilos. La música es para explorar, atreverse y sobre todo divertirse haciéndola”, expresó.