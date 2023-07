Cardellino: El músico uruguayo que trabajó con Lionel Richie y Post Malone presentará su álbum “Love Dealer” en Festival Lima.

Luego de vivir 4 años en Nueva York, Javier Cardellino se atrevió a crear un proyecto musical en solitario; y aunque el camino no fue fácil, el uruguayo ha logrado posicionarse como un artista de pop urbano y R&B a seguir, caracterizado por su creatividad en la mezcla de sonidos en cada composición.

El músico que ha trabajado en producciones de artistas como Charlie Puth, Lionel Richie, Post Malone, Shawn Mendes y Jorge Drexler, presentará su más reciente álbum ‘Love Dealer’ este jueves 6 en la quinta fecha del Festival Lima 2023, que se llevará a cabo en el Teatro Leguía.

No es la primera vez que realizas un show en Perú, ¿cómo te preparas para reencontrarte con tu público peruano?

Disfrutar con la banda, los ensayos estuvieron buenísimos. El público la última vez estuvo tremendo, se viene vendiendo bien, así que estará súper divertido.

Empezaste tocando la batería y luego como productor, ¿en qué momento decides lanzar tu proyecto en solitario?

Viví 4 años en Nueva York y estaba trabajando como baterista, productor y componiendo para otros artistas. Tenía mis canciones en inglés pero no me hallaba del todo. Cuando decidí volver a Uruguay, lancé mi primera canción como solista y en la pandemia fue donde evolucionó más mi carrera. Dejé de trabajar para otros artistas y me enfoqué más en lo mío. Aproveché y vi que a la gente le gustó, aunque sigo produciendo para algunos artistas pero muy poco.

¿Qué música te acompañó en el proceso de composición de tu álbum ‘Love Dealer? Siento que este disco es bastante variado en lo musical.

Siempre escuché música muy variada, pero igual hay artistas que son clave desde Frank Ocean y Mac Miller, pero depende también de la canción. El álbum es bastante ecléctico en cuanto a géneros musicales y hay de todo. Hasta escucho música de Kendrick Lamar, quizás no hay una referencia tan clara pero que igual lo siento y lo tengo en alguna forma de escribir algo o en las temáticas que elige Kendrick en su último álbum es muy introspectivo, hoy en día capaz estamos acostumbrados a una música más superficial en cierto sentido. En este disco hice una canción que habla sobre suicidio, concientizarnos en temas que son tabú y en eso hay distintas referencias que me ayudaron.

¿Qué relación encuentras entre este álbum y los anteriores?

‘Love Dealer’ tiene más 10 feats y es el álbum más largo, en total son 23 canciones. Cada álbum marca una etapa, el primero siempre tiene canciones más antiguas pero después nacen los temas desde el último álbum hasta el nuevo. Siento que es otro capítulo que viene siendo la continuación.

Siento que ‘Ahora’ tiene un ritmo similar al reggaetón, ¿te animarías a colaborar con un artista de ese género?

‘Ahora’ vendría a ser como primer reggaetón, no es tampoco algo como lo que hace Daddy Yankee, súper en ese plan; pero tiene un ritmo claro de reggaetón y me gusta. Siento que los géneros son una herramienta, no me cierro a ninguno, depende lo que pida la canción y lo quiera transmitir. Para mí cuando una canción es buena lo puedes hacer en cualquier género.

En ‘Love Dealer’ tienes una colaboración de tu tema ‘Six Flags’ con M2H, ¿cómo nació esta amistad con ellos?

Ellos me acompañarán en el show mañana, somos amigos. Estuvieron también de invitados en mi concierto en Luna Park en Buenos Aires. Son artistas que admiro mucho.

¿Hay otro artista de la escena peruana que te llame la atención para una futura colaboración?

Me junté con Rafaell Cocoa que hace música un poco más urbana pero que me gusta mucho y ayer estuve en el estudio con Gonzalo Genek que hace más hip hop. Siempre abierto a escuchar nuevos talentos, al menos para mí, y ver que sale.

¿Qué se viene en el futuro cercano de Cardellino?

El año pasado estuve en 15 países y este año van a ser un par más. Hice toda la gira en Argentina, fueron bastantes shows. Después se viene el resto de Latinoamérica, Europa también, volverá a varias ciudades de España. Voy para México que hay unas fechas grandes. Siempre estoy haciendo música, ordenando carpetas y terminando canciones. Tengo el ‘Love Dealer Deluxe’ un disco de estudio encaminado, además, la versión acústica de ‘Love Dealer’ que sé que a mi público le gusta y probablemente salga este año.