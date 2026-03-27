La agrupación peruana Caribeños de Guadalupe anunció una gira internacional que incluirá presentaciones en diversas ciudades de Estados Unidos y Europa durante los meses de mayo y junio.

La orquesta norteña expresó su entusiasmo tras recibir la propuesta para llevar su repertorio musical a la colonia peruana residente en ambos continentes, donde interpretarán temas clásicos y producciones recientes que forman parte de su trayectoria artística.

La gira internacional se desarrollará en el contexto de los próximos 55 años de trayectoria de la agrupación, considerada una de las más representativas del género de la cumbia peruana.

Fechas confirmadas en Estados Unidos

La primera etapa del tour se realizará en ciudades de Estados Unidos con el siguiente cronograma:

Viernes 8 de mayo: Virginia

Virginia Sábado 9 de mayo: Idaho

Idaho Domingo 10 de mayo: Miami

Miami Viernes 15 de mayo: Nueva York

Nueva York Sábado 16 de mayo: Connecticut

Connecticut Domingo 17 de mayo: Nueva Jersey

Durante estas presentaciones, la agrupación interpretará repertorios dirigidos principalmente a la comunidad peruana residente en territorio estadounidense.

Presentaciones en ciudades europeas

Tras concluir su recorrido por Estados Unidos, Caribeños de Guadalupe continuará su gira en Europa, donde ofrecerá conciertos en las siguientes ciudades:

Viernes 29 de mayo: Bilbao

Bilbao Sábado 30 de mayo: Madrid

Madrid Domingo 31 de mayo: Sevilla

Sevilla Lunes 1 de junio: Milán

Milán Martes 2 de junio: Roma

Roma Viernes 5 de junio: Zaragoza

Zaragoza Sábado 6 de junio: Valencia

Valencia Domingo 7 de junio: Barcelona

Las presentaciones estarán dirigidas a comunidades latinoamericanas y seguidores de la música tropical en el continente europeo.

Nuevos lanzamientos musicales

Como parte de su actividad reciente, la agrupación lanzó dos nuevos temas musicales a través de sus plataformas digitales.

Entre los estrenos se encuentra el tema “Hay que saber perder”, interpretado por el vocalista Pier Fernández, considerado una versión actualizada de un clásico del repertorio musical.

Asimismo, se presentó el tema “Acábame”, interpretado por el cantante Héctor Boza, que forma parte de las producciones recientes del grupo.

Estos lanzamientos acompañan el desarrollo de la gira internacional y forman parte de la renovación musical de la agrupación.