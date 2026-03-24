Carín León, uno de los máximos exponentes y compositores de la música regional mexicana y que ha transformado su corriente musical en un verdadero lenguaje universal, se alista para ofrecer un único e inolvidable concierto el próximo 06 de agosto en Costa 21. La venta de entradas inicia este viernes 27 de marzo en Teleticket a las 10:00 a. m. con un 15 % de descuento con tarjetas Interbank.

En los últimos meses, Carín León se ha consolidado como uno de los artistas más influyentes y románticos de la música latina, conquistando a varias generaciones con su estilo inconfundible. Entre sus éxitos más populares destacan “Mi primera cita”, “Según quién”, “Qué vuelvas” y “La boda del Huitlacoche”, temas que han acumulado millones de reproducciones en plataformas digitales y que se han convertido en himnos para sus seguidores.

A lo largo de su carrera, el cantante mexicano también ha demostrado su talento como compositor, creando canciones que han sido interpretadas por reconocidos artistas como Christian Nodal. Además, ha lanzado éxitos virales como “Tú” y “El amor de tu vida”, y ha realizado colaboraciones con figuras internacionales como Camilo, Maluma y C. Tangana, consolidando su presencia en la escena musical global.

Carín León se alista para ofrecer un único e inolvidable concierto el próximo 6 de agosto en Costa 21. La venta de entradas inicia este viernes 27 de marzo en Teleticket.

Desde sus inicios en la música con agrupaciones norteñas hasta su exitosa carrera como solista, Carín León ha sabido reinventar el género regional mexicano al fusionarlo con sonidos contemporáneos y letras cargadas de sentimiento. Gracias a su potente voz y su autenticidad artística, ha logrado llenar escenarios en México, Estados Unidos y varios países de Latinoamérica, posicionándose como uno de los artistas más destacados de la actualidad.

Por otro lado, el artista también forma parte del primer álbum oficial de FIFA titulado “Lighter”, un proyecto musical que acompaña el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que reafirma su creciente impacto y reconocimiento a nivel internacional.Cabe señalar que será la primera vez que Carín León llegue a la capital peruana, ofreciendo un espectáculo exclusivo de más de hora y media de duración, en el que interpretará todos sus grandes éxitos.