La periodista Carla Tello reveló a sus seguidores de Instagram que se dio una nueva oportunidad en el amor tras divorciarse del actor Junior Silva, recordado por su papel de ‘Pollo gordo’ en la serie “Al fondo hay sitio”.

A través de su Storie de Instagram, una usuaria le consultó a la conductora de “América Noticias” si estaba de novia. Ante la consulta, Tello señaló que no estaba comprometida; sin embargo, reveló que sí tiene enamorado, incluso se animó a mostrar una fotografía.

“Me preguntan bastante esto y siempre toreo la respuesta. No estoy de novia porque no me han pedido matrimonio”, escribió.

La periodista prometió que muy pronto presentaría a su pareja ante todos sus seguidores. “Pero tengo el corazón feliz. Les dejo el brazo de mi enamorado. Eventualmente habrá presentación formal”, acotó.

Como se recuerda, la periodista Carla Tello se casó con el actor Junior Silva en abril de 2019 en Las Vegas; sin embargo, luego de seis meses, decidieron separarse.

“Hemos dejado la relación hace un mes aproximadamente. Lamentablemente se dio así, las razones (de la separación) me las guardo para mí, es un tema privado, un poco penoso”, contó Carla Tello al diario Trome.

Mientras que el popular actor de “Al fondo hay sitio” dijo lo siguiente: “Ya lo dije y no lo voy a decir. Lo que queda ahí, se queda ahí, que especulen todo lo que quieran. La verdad la tengo yo y la tiene ella”.

