Carlos Alcántara nuevamente está en el ojo público tras ser captado dándose un apasionado beso con una rubia en una discoteca de Lima.

El actor fue visto coqueteando junto a Stefany Camus, modelo que, según el programa ‘Amor y Fuego’, estuvo vinculada en su momento con el futbolista Jean Deza.

En su cuenta personal de Instagram se describe como ‘Alma Libre’ y sigue a Carlos Alcántara, aunque se desconoce desde cuándo. Además, indica que reside en los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Este fin de semana, Stefany Camus fue vista junto a Carlos Alcántara en una discoteca de Lima. Ambos bailaron cerca y llamaron la atención del resto del público.

El actor de ‘La Gran Sangre’ fue captado dándole un apasionado beso a la rubia y abrazándola por la cintura, mientras ella le acariciaba el rostro. Las imágenes fueron difundidas inicialmente por el pódcast Q’Bochinche!